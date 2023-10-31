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Posted 31 октября, 06:33

Published 31 октября, 06:33

Modified 31 октября, 06:35

Updated 31 октября, 06:35

Курская «Квадра» присоединит спорткомплекс к центральной системе теплоснабжения

Курская «Квадра» присоединит спорткомплекс к центральной системе теплоснабжения

31 октября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Филиал АО «Квадра» — «Курская генерация» осуществляет техническое подключение спорткомплекса ОБУ СШОР «Урожай» к центральной системе теплоснабжения. Работы оцениваются в 4,5 млн рублей.

По словам Данила Дунина, управляющего директора филиала «Квадры» в Курске, к спортивному комплексу подведут 104 м трубопровода в износостойкой изоляции. На объекте будет произведен монтаж запорной арматуры, установка неподвижных опор и компенсаторов, пишет kurskcity.ru.

Согласно плану, работы должны завершиться в ноябре. Примерно в это же время закончится и техническое присоединение бассейна Курского государственного университета, стартовавшее в середине октября. Проект оценивается более чем в 5,2 млн рублей.

На протяжении текущего года «Квадра» произвела замену и построила более 22,8 км теплосетей. Общая сумма средств, направленная компанией на подготовку городской теплосети к отопительному сезону, учитывая ремонтные работы и реконструкцию генерирующего оборудования станций, превысила 1,6 млрд рублей.

Следует отметить, что в состав филиала АО «Квадра» в Курске входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ Северо-Западного района, а также «Комплекс теплоснабжения» с четырьмя котельными.

Сейчас акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» является частью дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Объем уставного капитала составляет 19,8 млрд рублей. Периметр обслуживания компании распространяется на десять областей в составе Центрального федерального округа — Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую. Компания отвечает за работу 19 электростанций, 287 котельных, а также теплосетей, совокупная протяженность которых составляет 5,75 тысячи км. Общая установленная электрическая мощность «Квадры» равна 2,87 ГВт, тепловая — 14,12 тысячи Гкал/ч.

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