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Posted 31 октября, 06:09

Published 31 октября, 06:09

Modified 31 октября, 06:11

Updated 31 октября, 06:11

Министерству соцразвития Пермского края добавили полномочий и сменили название

Министерству соцразвития Пермского края добавили полномочий и сменили название

31 октября 2023, 06:09
Фото: Midjourney
Теперь оно называется Министерство труда и социального развития.

Министерство социального развития Пермского края получит ряд полномочий от Минпромторга. И будет называться Министерство труда и социального развития. Соответствующий указ подписал 30 октября губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Ведомству передаются функции Министерства промышленности и торговли Пермского края в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории региона. «Министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе.

Администрации губернатора поручено решить вопрос о штатной численности Минсоцразвития.

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#Пермский край#Администрация губернатора#Минпромторг
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