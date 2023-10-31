Министерству соцразвития Пермского края добавили полномочий и сменили название

Posted 31 октября, 06:09
Published 31 октября, 06:09
Modified 31 октября, 06:11
Updated 31 октября, 06:11
Министерство социального развития Пермского края получит ряд полномочий от Минпромторга. И будет называться Министерство труда и социального развития. Соответствующий указ подписал 30 октября губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте краевого правительства.
Ведомству передаются функции Министерства промышленности и торговли Пермского края в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории региона. «Министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе.
Администрации губернатора поручено решить вопрос о штатной численности Минсоцразвития.