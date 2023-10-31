Министерству соцразвития Пермского края добавили полномочий и сменили название

Ведомству передаются функции Министерства промышленности и торговли Пермского края в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории региона. «Министерство труда и социального развития является правопреемником министерства промышленности и торговли в части, касающейся в том числе обязательств, возникших в результате судебных решений», — говорится в документе.