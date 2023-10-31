Мобильная бригада врачей Сахалина выехала к жителям Невельского района

«Ставки узких специалистов есть далеко не везде. Например, в нашей поликлинике ревматолог не предусмотрен по нормативам. Поэтому раньше всех пациентов по этому профилю мы направляли в Южно-Сахалинск. Сейчас, с появлением мобильных бригад, специалист сам приезжает в Невельск несколько раз в месяц. Отпала необходимость также ждать врачей из отпуска. Если специалист необходим пациенту сейчас, мы отправляем запрос. В ближайшее время появляется возможность пройти нужные исследования», — пояснил главный врач Невельской ЦРБ Алексей Саранов.