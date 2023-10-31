Мужчина утонул в реке в Чернушинском округе

К месту происшествия выезжали шесть человек и две единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. В МЧС просят жителей Прикамья выполнять правила безопасного поведения на воде и соблюдать дисциплину пребывания возле водоемов.