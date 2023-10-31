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Posted 31 октября, 04:27

Published 31 октября, 04:27

Modified 31 октября, 04:29

Updated 31 октября, 04:29

Вчера днем 30 октября в Чернушинском округе утонул мужчина

Мужчина утонул в реке в Чернушинском округе

31 октября 2023, 04:27
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вчера днем 30 октября в Чернушинском округе утонул мужчина

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В реке Танып Чернушинского городского округа утонул мужчина. Сообщение об инциденте поступило оперативному дежурному МЧС России по Пермскому краю вчера, 30 октября, в 13:00.

К месту происшествия выезжали шесть человек и две единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. В МЧС просят жителей Прикамья выполнять правила безопасного поведения на воде и соблюдать дисциплину пребывания возле водоемов.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#Утопление
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