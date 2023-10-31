Мужчина утонул в реке в Чернушинском округе

Posted 31 октября, 04:27
Published 31 октября, 04:27
Modified 31 октября, 04:29
Updated 31 октября, 04:29
В реке Танып Чернушинского городского округа утонул мужчина. Сообщение об инциденте поступило оперативному дежурному МЧС России по Пермскому краю вчера, 30 октября, в 13:00.
К месту происшествия выезжали шесть человек и две единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. В МЧС просят жителей Прикамья выполнять правила безопасного поведения на воде и соблюдать дисциплину пребывания возле водоемов.