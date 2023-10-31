Мюзикл, премьера которого состоялась в Пермском ТЮЗе, обвинили в низком патриотизме

«Разве так ведут себя настоящие солдаты? Разве русский солдат — это грязь под ногами? Так же в порочащем виде в спектакле представлен образ полководца Кутузова. Во время напряженного сражения Кутузов в спектакле сидит на краю сцены, ест и выпивает, будто ему все равно на войнов и на исход сражения. Такого не может быть в театре, особенно ТЮЗе. Чему научатся дети, посмотрев это нечто. От подобного спектакля нужно незамедлительно избавиться!!!» — резюмирует бдительный аноним.