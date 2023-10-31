Мюзикл, премьера которого состоялась в Пермском ТЮЗе, обвинили в низком патриотизме

Posted 31 октября, 14:37
Published 31 октября, 14:37
Modified 31 октября, 14:38
Updated 31 октября, 14:38
Самая свежая премьера Пермского ТЮЗа — мюзикл «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой», представленная публике 14 октября, вызвала недовольство неназванного зрителя-патриота. Гневное письмо и ответ театра публикует «Новый компаньон».
Зритель, имени которого нет в письме, в своем обращении акцентирует внимание читателя на том, что в спектакле «образ русских солдат показан в порочащем виде». Артисты, играющие солдат, «поют во время войны „нам весело сегодня“», целятся в зрителей и даже идут по трупам павших товарищей.
«Разве так ведут себя настоящие солдаты? Разве русский солдат — это грязь под ногами? Так же в порочащем виде в спектакле представлен образ полководца Кутузова. Во время напряженного сражения Кутузов в спектакле сидит на краю сцены, ест и выпивает, будто ему все равно на войнов и на исход сражения. Такого не может быть в театре, особенно ТЮЗе. Чему научатся дети, посмотрев это нечто. От подобного спектакля нужно незамедлительно избавиться!!!» — резюмирует бдительный аноним.
В ответном письме руководство ТЮЗа пишет:
«С нашей точки зрения, это спектакль, обладающий выдающимися художественными особенностями, пробуждающий в зрителе чувство искреннего, глубинного патриотизма и гордости от того, что ты являешься частью страны со столь великой историей. И не ощутить подобного подъёма и порыва невозможно. Данное утверждение подтверждается обилием эмоциональных отзывов, валом заполонивших социальные сети театра, и аншлагом на спектакль на все показы, доступные в афише до января».
Мюзикл «Война и мир» был поставлен в Пермском ТЮЗе режиссёром Натальей Индейкиной.
В декабре прошлого года пермячка Яна Злодеева осталась недовольна одной из сцен спектакля «Золушка» (6+). Ее не устроил образ генерала в юбке: «Эти образы ложатся напрямую в головушки деток… Военный в юбке… самый главный в королевстве военный! Кстати, дети это тоже сразу заметили. Для меня такое категорически неприемлемо, хотя работники утверждают, что спектакль прошёл цензуру. В таком случае становится ещё более грустно», — написала пермячка в соцсетях. Также она поинтересовалась у аккаунта Минкульта, допустимо ли подобное.