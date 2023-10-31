На полтора месяца в Прикамье ограничат движение на мосту через реку Полазна

Posted 31 октября, 16:10
Published 31 октября, 16:10
Modified 31 октября, 16:11
Updated 31 октября, 16:11
С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через реку Полазна будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Мост находится на автодороге Пермь-Березники, сообщают в краевом минтрансе.
На мостовом сооружении будут проводить работы по ремонту деформационных швов. До окончания работ движение транспорта будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования, отмечают в ведомстве.