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Posted 31 октября, 16:10

Published 31 октября, 16:10

Modified 31 октября, 16:11

Updated 31 октября, 16:11

На полтора месяца в Прикамье ограничат движение на мосту через реку Полазна

На полтора месяца в Прикамье ограничат движение на мосту через реку Полазна

31 октября 2023, 16:10
Фото: 1MI
Мост находится на автодороге Пермь-Березники.

С 1 ноября по 15 декабря 2023 года на мосту через реку Полазна будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Мост находится на автодороге Пермь-Березники, сообщают в краевом минтрансе.

На мостовом сооружении будут проводить работы по ремонту деформационных швов. До окончания работ движение транспорта будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования, отмечают в ведомстве.

#Авто#Пермская езда#Ограничение движения#Транспорт
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