Норильск вошел в тридцатку муниципалитетов с самой высокой средней зарплатой

Норильск занял 28-е место в стране по уровню заработной платы, составляющей 156,9 тысячи рублей. Однако он не входит в список 25 муниципальных образований с наибольшим ростом доходов в период с 2018 по 2022 год. Это указывает на то, что уровень заработной платы в городе всегда был достаточно высоким и корректировался в положительном направлении каждый год, пишет aif.ru.