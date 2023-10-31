Норильск вошел в тридцатку муниципалитетов с самой высокой средней зарплатой

Posted 31 октября, 07:16
Published 31 октября, 07:16
Modified 31 октября, 07:22
Updated 31 октября, 07:22
Норильск занял 28-е место в стране по уровню заработной платы, составляющей 156,9 тысячи рублей. Однако он не входит в список 25 муниципальных образований с наибольшим ростом доходов в период с 2018 по 2022 год. Это указывает на то, что уровень заработной платы в городе всегда был достаточно высоким и корректировался в положительном направлении каждый год, пишет aif.ru.
Самая высокая зарплата зафиксирована в Лахта-Ольгине в Санкт-Петербурге, она составляет 403,6 тысячи рублей. В 2021 году в этом районе официально открылся офис компании «Газпром», что привело к значительному росту средней заработной платы здесь. Второе место занимает Академический округ в Москве с суммой в 243,997,5 рубля.
Норильск является лидером по уровню средней заработной платы в Красноярском крае. В сравнении с жителями Назаровского района, которые имеют самую низкую зарплату в регионе — 40 656 рублей, зарплата в Норильске больше почти в четыре раза.
Аналитики Forbes также оценили изменение средней зарплаты с учетом инфляции. Оказалось, что в 315 муниципалитетах из 63 регионов накопленная инфляция перевесила накопленный рост зарплаты. Но Норильск не вошел в этот список. В основном население города состоит из сотрудников «Норникеля» и их семей, зарплата которых регулярно корректируется компанией с учетом инфляции. За период с 2018 по 2022 год рост заработной платы сотрудников «Норникеля» составил 75 процентов, что превышает уровень инфляции.