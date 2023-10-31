Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает книги билайн

«Наблюдая за динамичным ростом интереса к электронным и аудиокнигам в России, мы осознали, что потребность в качественной литературе, доступной в любое время и с любого устройства, становится все более актуальной. Рынок цифровых книг пережил значительные изменения за последний год, и это стало мощным стимулом для нас не просто обновить, но и масштабно перезапустить книги билайн. Наша цель — сделать любимые книги доступными для всех, вне зависимости от вашего мобильного оператора. Мы верим в то, что чтение объединяет людей по всему миру, стремимся найти интересные книги и сделать их доступнее для каждого, кто разделяет с нами страсть к новым знаниям и литературным открытиям», — прокомментировал перезапуск книги билайн директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин.