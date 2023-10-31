properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 18:07

Published 31 октября, 18:07

Modified 31 октября, 22:09

Updated 31 октября, 22:09

Новые правила безвизового режима вступят в силу с 1 ноября

Новые правила безвизового режима вступят в силу с 1 ноября

31 октября 2023, 18:07
Фото: 1MI
В Таиланде россияне смогут находиться без визы до 90 дней, при условии, что у них будет проставлен 90-дневный штамп в паспорте при пересечении границы, однако данный штамп не дает возможности продлить пребывание или оформить другие виды визы, новые правила вступят в силу с 1 ноября.

В Таиланде был введен новый безвизовый режим для граждан России. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подписал соответствующий указ, продлевающий срок пребывания россиян без визы с 30 до 90 дней, пишет ridus.ru.

Согласно информации от Генконсульства РФ в Пхукете, при пересечении границы теперь в паспортах россиян, прибывающих без визы, будут проставляться специальные 90-дневные штампы. Важно отметить, что эти штампы не позволяют продлить срок пребывания или оформить другие виды виз, такие как рабочая или учебная.

Новые правила начнут действовать с 1 ноября.

Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25