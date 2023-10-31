Новые правила безвизового режима вступят в силу с 1 ноября

Posted 31 октября, 18:07
Published 31 октября, 18:07
Modified 31 октября, 22:09
Updated 31 октября, 22:09
В Таиланде был введен новый безвизовый режим для граждан России. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин подписал соответствующий указ, продлевающий срок пребывания россиян без визы с 30 до 90 дней, пишет ridus.ru.
Согласно информации от Генконсульства РФ в Пхукете, при пересечении границы теперь в паспортах россиян, прибывающих без визы, будут проставляться специальные 90-дневные штампы. Важно отметить, что эти штампы не позволяют продлить срок пребывания или оформить другие виды виз, такие как рабочая или учебная.
Новые правила начнут действовать с 1 ноября.