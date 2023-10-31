Определены УК и ТСЖ Прикамья, вошедшие в отопительный сезон с самыми высокими долгами

«В отношении всех этих УК и ТСЖ уже инициированы исковые заявления о взыскании задолженности. Рекомендуем всем руководителям организаций оперативно погасить накопленные долги во избежание санкций в рамках исполнительных производств. Мы также призываем жителей домов, которые обслуживают такие организации, задавать „управдомам“ неудобные, но уже давно назревшие вопросы. Потому что, как правило, пострадавшей стороной становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».