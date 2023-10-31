Определены УК и ТСЖ Прикамья, вошедшие в отопительный сезон с самыми высокими долгами

Posted 31 октября, 16:17
Published 31 октября, 16:17
Modified 1 ноября, 16:19
Updated 1 ноября, 16:19
В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании задолженности.
На начало октября 2023 года лидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК „Выбор“ (г. Лысьва) (ИНН 5918216796), накопившая задолженность более 7,9 млн руб. чуть более чем за год — с августа 2022 года; пермское ООО „Жилищный фонд“ (ИНН 5948040677) — 5,9 млн руб. и ООО „Околица“ (ИНН 5911059110) из города Березники — 3,3 млн руб.
Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали пермское ТСЖ „Кабельщиков, 17“ (ИНН 5907030045) — 6,6 млн руб., березниковское ТСЖ „Черняховского, 45“ (ИНН 5911061695) — 4,97 млн руб. и краснокамское ТСЖ „Гознак-1“ (ИНН 5916019577) — 3,5 млн руб.
Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 45 млн руб., ТСЖ — 62 млн руб. С полным списком должников можно познакомиться в приложении к релизу.
«В отношении всех этих УК и ТСЖ уже инициированы исковые заявления о взыскании задолженности. Рекомендуем всем руководителям организаций оперативно погасить накопленные долги во избежание санкций в рамках исполнительных производств. Мы также призываем жителей домов, которые обслуживают такие организации, задавать „управдомам“ неудобные, но уже давно назревшие вопросы. Потому что, как правило, пострадавшей стороной становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».