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Posted 31 октября, 09:33

Published 31 октября, 09:33

Modified 31 октября, 09:34

Updated 31 октября, 09:34

Основатель «Сереброники» решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы»

Основатель «Сереброники» решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы»

31 октября 2023, 09:33
Фото: соцсети Андрея Саламатина
Ранее у Андрея Саламатина был конфликт с продюсером Алексея Иванова вокруг названия «Сердце пармы».

Основатель и руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Серебро Пармы». Об этом со ссылкой на znakoved.ru сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Заявка на регистрацию знака «Серебро Пармы» поступила 23 октября. Среди перечня товаров и услуг новой компании числятся ювелирные украшения и изделия, драгоценные камни, благородные металлы.

Этой осенью разгорелся конфликт вокруг использования «Сереброникой» товарного знака «Сердце пармы». 19 октября 2023 года поставлена точка в защите бренда «Сердце пармы». На принятие решение Палате по патентным спорам потребовалось почти 5 месяцев. На заседании Коллегии палаты было принято решение о прекращении действия товарного знака «Сердце пармы», зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой этого года. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной, нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова.

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#Общество#Алексей иванов#Авторские права
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