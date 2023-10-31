Основатель «Сереброники» решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы»

Posted 31 октября, 09:33
Published 31 октября, 09:33
Modified 31 октября, 09:34
Updated 31 октября, 09:34
Основатель и руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Серебро Пармы». Об этом со ссылкой на znakoved.ru сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Заявка на регистрацию знака «Серебро Пармы» поступила 23 октября. Среди перечня товаров и услуг новой компании числятся ювелирные украшения и изделия, драгоценные камни, благородные металлы.
Этой осенью разгорелся конфликт вокруг использования «Сереброникой» товарного знака «Сердце пармы». 19 октября 2023 года поставлена точка в защите бренда «Сердце пармы». На принятие решение Палате по патентным спорам потребовалось почти 5 месяцев. На заседании Коллегии палаты было принято решение о прекращении действия товарного знака «Сердце пармы», зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой этого года. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной, нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова.