Основатель «Сереброники» решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы»

Этой осенью разгорелся конфликт вокруг использования «Сереброникой» товарного знака «Сердце пармы». 19 октября 2023 года поставлена точка в защите бренда «Сердце пармы». На принятие решение Палате по патентным спорам потребовалось почти 5 месяцев. На заседании Коллегии палаты было принято решение о прекращении действия товарного знака «Сердце пармы», зарегистрированного на имя Андрея Саламатина зимой этого года. Регистрация данного знака и использование его предпринимателем Саламатиным признана недействительной, незаконной, нарушающей авторские права писателя Алексея Иванова.