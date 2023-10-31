Озеро с драконом: миф или реальность?

Легенда гласит, что в этом месте живут монахи-отшельники, наслаждающиеся уединением с природой. Хотя уже давно никто не видел этих монахов, местные жители время от времени слышат колокольный звон и пение, а также видят свет от свечей, проникающий из окон некоторых домов городка. Однако интересно, есть ли на самом деле эти монахи и какие загадочные ритуалы они проводят в городке, расположенном на вершине высокой горы.