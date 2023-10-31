Пермская галерея добивается признания ущерба от влетевшей в крыльцо собора машины

В крыльцо Пермской государственной художественной галереи автомобиль влетел 9 марта этого года. Около 3:30 в полицию поступило сообщение, что был угнан ГАЗ-3110. Сотрудники ДПС начали поиск машины. Позже ее заметили, началась погоня и около 4:00 угонщик врезался в ступени здании Спасо-Преображенского собора, где находится галерея. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, автомобиль не улетел дальше ступеней, а остался на них.