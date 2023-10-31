Пермская галерея добивается признания ущерба от влетевшей в крыльцо собора машины

Posted 31 октября, 13:51
Published 31 октября, 13:51
Modified 1 ноября, 06:43
Updated 1 ноября, 06:43
В Ленинском районном суде Перми обжалуется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о нанесении ущерба зданию Пермской галереи — Спасо-Преображенскому собору. Органы дознания пытались отказать в возбуждении уголовного дела, пояснил порталу Properm.ru представитель учреждения культуры в суде Владимир Гореев.
Отказали учреждению силовики, обосновывая свое решение отсутствием экспертных оценок суммы ущерба, поясняет юрист. Но экспертизы не были проведены именно из-за отсутствия решения о их проведении со стороны дознания.
Однако, после жалобы руководителя галереи, Юлии Тавризян, Ленинская районная прокуратура 30 октября отменила решение дознания полиции в Ленинском районе об отказе от возбуждения уголовного дела о нанесении ущерба. Кроме того, было заявлено ходатайство о невыполнении указаний прокуратуры, однако суд счел такое ходатайство преждевременным.
По словам Владимира Гореева, сумма, на которую, согласно сметной документации, нанесен ущерб, оценивается как крупная, более 500 тыс. рублей. Реальную сумму ущерба покажет только проведённая экспертиза.
В крыльцо Пермской государственной художественной галереи автомобиль влетел 9 марта этого года. Около 3:30 в полицию поступило сообщение, что был угнан ГАЗ-3110. Сотрудники ДПС начали поиск машины. Позже ее заметили, началась погоня и около 4:00 угонщик врезался в ступени здании Спасо-Преображенского собора, где находится галерея. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, автомобиль не улетел дальше ступеней, а остался на них.
За рулем был ранее судимый 19-летний парень. Ему оказали разовую медицинскую помощь и отвезли в полицию. Теперь его могут привлечь к ответственности за угон управлением автомобилем без прав и в состоянии опьянения.
В отношении водителя возбуждено ещё два уголовных дела, которые рассматриваются в Свердловском районном суде: об угоне и о вождении в нетрезвом виде.