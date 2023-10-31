Пермская судоверфь отправила в Москву пять причалов для электросудов

Posted 31 октября, 12:42
Published 31 октября, 12:42
Modified 31 октября, 12:44
Updated 31 октября, 12:44
Пермская судоверфь отправила в Москву пять остановочных комплексов Ecostation для электросудов. Всего в текущем году в столицу отправили 15 остановок, сообщил в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Причалы, которые изготовили в Перми, будут установлены на первом в РФ регулярном круглогодичном маршруте речного электротранспорта в столице. Остановки предназначены специально для причаливания электросудов Ecobus. Одни сооружения диаметром 10 метров — они рассчитаны на 42 пассажиров, диаметр других — 16 метров, они могут вместить до 80 человек. На остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к Wi-Fi и другие современные решения.
«Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта. Они, как и уникальные электрические суда, полностью российской разработки. Причалы экологичны, работают исключительно за счет электричества и отвечают всем современным требованиям безопасности», — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Электросуда для регулярных городских пассажирских маршрутов по Москве-реке строятся на верфи Emperium (входит в Sitronics Group). А остановочные комплексы для них изготавливают на Пермской судоверфи. В октябре 2023 года Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») приобрела 25% компании «Пермская судоверфь» (ПСВ) в целях развития отрасли, в том числе судостроения на электротяге.
Однако Пермская судоверфь обслуживает и свой регион — предприятие производит модульные причалы, которые использовать для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов. Также Судоверфь завершает строительство аэротенков — очистных сооружений для сточных вод. «Это сборная конструкция из четырех блоков — каждый 15 метров в длину и три в ширину. К новой системе очистных сооружений смогут подключиться порядка 250 учреждений и частных домовладений в Юсьвинском округе», — пишет в своем telegram-канале Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, Фонд развития промышленности РФ одобрила Пермской судоверфи льготный заем в размере 124 млн рублей. Эти деньги потратят на модернизацию производственных мощностей, закупку станков и оборудования для новой продукции.
Напомним, Пермская судоверфь возобновила работу в 2021 году по инициативе Дмитрия Махонина. Сопровождением проекта по развитию судостроительной отрасли региона занимается «Фонд развития Пермского края».