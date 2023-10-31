Пермская судоверфь отправила в Москву пять причалов для электросудов

Однако Пермская судоверфь обслуживает и свой регион — предприятие производит модульные причалы, которые использовать для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов. Также Судоверфь завершает строительство аэротенков — очистных сооружений для сточных вод. «Это сборная конструкция из четырех блоков — каждый 15 метров в длину и три в ширину. К новой системе очистных сооружений смогут подключиться порядка 250 учреждений и частных домовладений в Юсьвинском округе», — пишет в своем telegram-канале Дмитрий Махонин.