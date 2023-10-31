Пермские пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара. В МЧС напоминают жителям региона, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, обязательно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру 101 или 01, укажите адрес, место возгорания и свою фамилию. Затем примите меры по тушению огня и эвакуации людей, если это возможно.