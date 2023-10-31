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Posted 31 октября, 04:02

Published 31 октября, 04:02

Modified 31 октября, 04:30

Updated 31 октября, 04:30

В Перми из горящей квартиры сегодня ночью 31 октября спасли 8 человек

Пермские пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры

31 октября 2023, 04:02
Фото: Telegram-канал chp_59_perm

В Перми из горящей квартиры сегодня ночью 31 октября спасли 8 человек

Предварительной причиной пожара называют умышленный поджог вещей.

Сотрудники 5 пожарно-спасательной части спасли восемь человек из горящего многоквартирного жилого дома в Перми. Происшествие случилось в ночь на сегодня, 31 октября, сообщение о возгорании на седьмом этаже дома по ул. Коминтерна, 7 поступило в 00:30.

К месту пожара тут же выехали силы и средства в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники. По прибытии выяснилось, что горят вещи и мебель в квартире на седьмом этаже. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели по лестничному маршу на улицу восемь человек, в том числе одного ребенка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 19 пермяков. На пожаре никто не погиб и не пострадал. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 30 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 00:49. Предварительная причина пожара — умышленный поджог.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара. В МЧС напоминают жителям региона, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, обязательно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру 101 или 01, укажите адрес, место возгорания и свою фамилию. Затем примите меры по тушению огня и эвакуации людей, если это возможно.

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