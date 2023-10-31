Пермские росгвардейцы будут разбираться с нарушителями порядка в трамваях и автобусах

Posted 31 октября, 07:59
Published 31 октября, 07:59
Modified 31 октября, 08:04
Updated 31 октября, 08:04
МКУ «Пермгорэлектротранс» на прошлой неделе, 26 октября, подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика на оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения из 276 трамваев и автобусов. По информации с портала госзакупок, победителем стал единственный участник закупки — Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю. Он будет выполнять работы по начальной цене контракта — чуть более 1,7 млн рублей.
Договор между городскими чиновниками и Росгвардией будет действовать год — с 1 ноября текущего по 1 ноября 2024 года. Сотрудники Управления должны круглосуточно реагировать на сообщения с тревожных кнопок, задерживать нарушителей и передавать их в полицию. При появлении нарушителей в транспорте водитель должен нажать на кнопку, остановить трамвай или автобус и закрыть двери.