Пермские росгвардейцы будут разбираться с нарушителями порядка в трамваях и автобусах

Договор между городскими чиновниками и Росгвардией будет действовать год — с 1 ноября текущего по 1 ноября 2024 года. Сотрудники Управления должны круглосуточно реагировать на сообщения с тревожных кнопок, задерживать нарушителей и передавать их в полицию. При появлении нарушителей в транспорте водитель должен нажать на кнопку, остановить трамвай или автобус и закрыть двери.