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Posted 31 октября, 07:59

Published 31 октября, 07:59

Modified 31 октября, 08:04

Updated 31 октября, 08:04

Краевое управление Росгвардии будет ликвидировать беспорядки в транспорте Перми

Пермские росгвардейцы будут разбираться с нарушителями порядка в трамваях и автобусах

31 октября 2023, 07:59
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Краевое управление Росгвардии будет ликвидировать беспорядки в транспорте Перми

На конкурс в электронной форме заявился лишь один участник.

МКУ «Пермгорэлектротранс» на прошлой неделе, 26 октября, подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика на оказание услуг по реагированию на тревожные сообщения из 276 трамваев и автобусов. По информации с портала госзакупок, победителем стал единственный участник закупки — Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю. Он будет выполнять работы по начальной цене контракта — чуть более 1,7 млн рублей.

Договор между городскими чиновниками и Росгвардией будет действовать год — с 1 ноября текущего по 1 ноября 2024 года. Сотрудники Управления должны круглосуточно реагировать на сообщения с тревожных кнопок, задерживать нарушителей и передавать их в полицию. При появлении нарушителей в транспорте водитель должен нажать на кнопку, остановить трамвай или автобус и закрыть двери.

Бороться с хулиганами в пермских трамваях и автобусах будут за 1,7 миллиона рублей
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#Общество#Пермская езда#Пермь#Госзакупки#Транспорт#Общественный транспорт#Росгвардия
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