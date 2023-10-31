Пермский край представит девять проектов на международной премии Russian Event Awards

Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году в Воронеже по инициативе члена Исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Геннадия Шаталова. Учредителями выступили ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». В 2012 году на соискание премии было подано 114 заявок из 39 городов России, а в 2022 году — 604 проекта из 62 регионов.