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Posted 31 октября, 13:41

Published 31 октября, 13:41

Modified 1 ноября, 04:55

Updated 1 ноября, 04:55

Пермский край представит девять проектов на международной премии Russian Event Awards

Пермский край представит девять проектов на международной премии Russian Event Awards

31 октября 2023, 13:41
Фото: ГБУ ПК „Центр развития туризма“
Общенациональный финал состоится в Нижнем Новгороде.

Пермский край примет участие в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году она состоится с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде. Событийный туризм является одним из приоритетных направлений развития отрасли в Пермском крае. Участие проектов из Прикамья в премии такого уровня показывает высокий уровень и качество организации событий в регионе.

В этом году в Саранске состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Международной премии «Russian Event Awards-2023». Лауреатами окружного этапа конкурса стали 9 из 15 проектов от Пермского края. Они прошли в общенациональный финал, который состоится в Нижнем Новгороде.

Победители в номинациях:

  • «Лучшая идея туристического события»: 1 место — гастрономический фестиваль «Курица или яйцо» (МАУК «Чайковский центр развития культуры»).
  • «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек»: 3 место — фестиваль природы и открытий «Промысловские тропы» (МАУК «Дом культуры имени Л. И. Бэра»), 3 место — фестиваль культурного наследия «Строганов фест на Каме» (Центр культурных инициатив «Сирин»).
  • «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек»: 2 место — летний фестиваль «Город встреч» (оргкомитет «Пермь-300»), 2 место — фестиваль археологии и реконструкции «Железный город» (МАУК «Дом культуры имени Л. И. Бэра).
  • „Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении“: 1 место — театральный ландшафтный фестиваль „Тайны горы Крестовой“ (театр „Доминанта“), 2 место — фестиваль „БИАРМИЯ“ (МАУК „Дворец культуры „Прикамье“»).
  • «Лучшее этнокультурное событие»: 1 место — этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (ПДНТ «Губерния» ).
  • «Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий: 3 место — фестиваль воздухоплавания „ПРОНЕБО“ (ГБУ ПК „Центр развития туризма“).
Фото: ГБУ ПК „Центр развития туризма“

Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году в Воронеже по инициативе члена Исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Геннадия Шаталова. Учредителями выступили ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». В 2012 году на соискание премии было подано 114 заявок из 39 городов России, а в 2022 году — 604 проекта из 62 регионов.

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