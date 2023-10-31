Пермский край представит девять проектов на международной премии Russian Event Awards

Posted 31 октября, 13:41
Published 31 октября, 13:41
Modified 1 ноября, 04:55
Updated 1 ноября, 04:55
Пермский край примет участие в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году она состоится с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде. Событийный туризм является одним из приоритетных направлений развития отрасли в Пермском крае. Участие проектов из Прикамья в премии такого уровня показывает высокий уровень и качество организации событий в регионе.
В этом году в Саранске состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Международной премии «Russian Event Awards-2023». Лауреатами окружного этапа конкурса стали 9 из 15 проектов от Пермского края. Они прошли в общенациональный финал, который состоится в Нижнем Новгороде.
Победители в номинациях:
Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году в Воронеже по инициативе члена Исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Геннадия Шаталова. Учредителями выступили ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». В 2012 году на соискание премии было подано 114 заявок из 39 городов России, а в 2022 году — 604 проекта из 62 регионов.