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Posted 31 октября, 08:04

Published 31 октября, 08:04

Modified 31 октября, 08:06

Updated 31 октября, 08:06

«Поезд Деда Мороза» заедет в три города в Пермском крае

«Поезд Деда Мороза» заедет в три города в Пермском крае

31 октября 2023, 08:04
Фото: Поезд Деда Мороза / Вконтакте
Подробная программа станет известна 7 ноября.

«Поезд Деда Мороза» в Пермском крае остановится в трех городах: Перми, Верещагино и Чусовом. Это следует из конкурсной документации по выбору подрядчика, на которую обратило внимание ИА «Текст».

В праздничной программе ожидается выступление Деда Мороза, путешествие в сказочный лес, посещение новогоднего поезда. По предварительной информации, поезд прибудет в Прикамье в конце ноября. Точное расписание появится 7 ноября.

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#Дед мороз#Поезд
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