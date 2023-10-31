«Поезд Деда Мороза» заедет в три города в Пермском крае

Posted 31 октября, 08:04
Published 31 октября, 08:04
Modified 31 октября, 08:06
Updated 31 октября, 08:06
«Поезд Деда Мороза» в Пермском крае остановится в трех городах: Перми, Верещагино и Чусовом. Это следует из конкурсной документации по выбору подрядчика, на которую обратило внимание ИА «Текст».
В праздничной программе ожидается выступление Деда Мороза, путешествие в сказочный лес, посещение новогоднего поезда. По предварительной информации, поезд прибудет в Прикамье в конце ноября. Точное расписание появится 7 ноября.