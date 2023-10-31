Минтарифов Прикамья в суде оспаривает решение об отмене нормативов на отопление

По словам специалистов Минтарифов, нормативы на отопление могут формироваться расчетным методом и методом аналогов. Для определения действующего норматива применялся расчетный метод. При расчете нормативов методом аналогов — используется суммарный расход тепловой энергии за весь отопительный период. В настоящее время снять показания приборов учета в первый и последний день отопительного периода 2019 года не представляется возможным. Отметим, что отсутствие этих данных не влияет на достоверность показателя объема потребления тепловой энергии. Таким образом, требование надзорного органа о пересмотре нормативов на отопление методом аналогов исполнено быть не может.