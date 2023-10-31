Минтарифов Прикамья в суде оспаривает решение об отмене нормативов на отопление

Posted 31 октября, 10:13
Published 31 октября, 10:13
Modified 31 октября, 10:16
Updated 31 октября, 10:16
Региональное минтарифов подало апелляционную жалобу на решение Пермского краевого суда о пересмотре действующих нормативов на отопление, утвержденных в 2019 году. Нормативы применялись для домов, не оборудованных приборами учета, сообщают в министерстве.
Чиновники уверены, что пересмотр нормативов приведет к их значительному росту и, соответственно, увеличению платежа для половины жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета. В первую очередь это затронет жителей малоэтажной застройки. Так, например, семья, проживающая в квартире площадью 50 кв. м. двухэтажного многоквартирного дома в Горнозаводске за отопление после пересмотра нормативов будет платить 5281,4 рубль в месяц, что на 40% больше размера платы в настоящее время.
По словам специалистов Минтарифов, нормативы на отопление могут формироваться расчетным методом и методом аналогов. Для определения действующего норматива применялся расчетный метод. При расчете нормативов методом аналогов — используется суммарный расход тепловой энергии за весь отопительный период. В настоящее время снять показания приборов учета в первый и последний день отопительного периода 2019 года не представляется возможным. Отметим, что отсутствие этих данных не влияет на достоверность показателя объема потребления тепловой энергии. Таким образом, требование надзорного органа о пересмотре нормативов на отопление методом аналогов исполнено быть не может.
В начале сентября Пермский краевой суд удовлетворил иск региональной прокуратуры к министерству тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Недействительными признаны некоторые нормативы потребления тепла для нескольких категорий многоквартирных домов, утверждённых властями в 2019 году.