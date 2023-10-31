С 1 ноября по просьбам пермяков появятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах

Posted 31 октября, 09:05
Published 31 октября, 09:05
Modified 31 октября, 09:07
Updated 31 октября, 09:07
С завтрашнего дня, 1 ноября, по просьбам сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми будут введены ночные рейсы на трех автобусных маршрутах. Последние рейсы будут отправляться от конечных остановок после полуночи:
В пресс-службе мэрии ранее сообщали, что поздние рейсы будут действовать как по будням, так и по выходным. Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.