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Posted 31 октября, 09:05

Published 31 октября, 09:05

Modified 31 октября, 09:07

Updated 31 октября, 09:07

С 1 ноября в Перми будут курсировать ночные рейсы на трех автобусных маршрутах

С 1 ноября по просьбам пермяков появятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах

31 октября 2023, 09:05
Фото: properm.ru

С 1 ноября в Перми будут курсировать ночные рейсы на трех автобусных маршрутах

Дополнительные рейсы будут действовать как в будни, так и в выходные.

С завтрашнего дня, 1 ноября, по просьбам сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми будут введены ночные рейсы на трех автобусных маршрутах. Последние рейсы будут отправляться от конечных остановок после полуночи:

  • №18 — в 00:20 от площади Дружбы;
  • №36 — в 00:33 от остановки «Вышка-2»;
  • №77 — в 23:58 от остановки «Улица Мильчакова».

В пресс-службе мэрии ранее сообщали, что поздние рейсы будут действовать как по будням, так и по выходным. Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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