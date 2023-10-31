Сергей Кущенко: «Соединять несоединяемое можно только в Перми»

«Мне кажется, то, что сегодня пытались совместить в театре, возможно провести только в Перми. Это две большие любви. Тогда у нас была очень хорошая фраза: „Сейчас в Перми два Б: балет и баскетбол“. Сегодня — это уникальное мероприятие, которое проходит в „Театре-Театре“. Наши гости, которые пришли сюда с форума „Россия — Спортивная Держава“ — они просто немножечко в шоке! Они говорят: „Мы куда попали?“ Уже три предложения организаторы имеют опроведении такого мероприятия в других городах! Вот это показатель того, что Пермь продемонстрировала: можно микшировать немикшируемое, можно соединять несоединяемое. Но если все сделано с душой, и любимый вид спорта — баскетбол — это совместимо. Но наверное, пока, только в Перми» — отметил Сергей Кущенко.