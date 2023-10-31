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Posted 31 октября, 14:20

Published 31 октября, 14:20

Modified 31 октября, 14:22

Updated 31 октября, 14:22

Сергей Кущенко: «Соединять несоединяемое можно только в Перми»

Сергей Кущенко: «Соединять несоединяемое можно только в Перми»

31 октября 2023, 14:20
Фото: АНО РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА ЕДИНАЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЛИГА 3X3
Президент Единой Лиги ВТБ прокомментировал Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3×3.

Сергей Кущенко, президент Единой Лиги ВТБ, прокомментировал завершившийся в Перми Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3×3.

Напомним, Суперкубок прошел в формате грандиозного баскетбольного спектакля в Пермском «Театре-Театре» 19 октября, а участие приняли восемь сильнейших команд по баскетболу 3×3 из семи стран мира. Первое место занял московский коллектив INANOMO.

«Мне кажется, то, что сегодня пытались совместить в театре, возможно провести только в Перми. Это две большие любви. Тогда у нас была очень хорошая фраза: „Сейчас в Перми два Б: балет и баскетбол“. Сегодня — это уникальное мероприятие, которое проходит в „Театре-Театре“. Наши гости, которые пришли сюда с форума „Россия — Спортивная Держава“ — они просто немножечко в шоке! Они говорят: „Мы куда попали?“ Уже три предложения организаторы имеют опроведении такого мероприятия в других городах! Вот это показатель того, что Пермь продемонстрировала: можно микшировать немикшируемое, можно соединять несоединяемое. Но если все сделано с душой, и любимый вид спорта — баскетбол — это совместимо. Но наверное, пока, только в Перми» — отметил Сергей Кущенко.

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