«СольТВ»: На заводе «Урал» существует угроза повторного взрыва

Posted 31 октября, 10:32
Published 31 октября, 10:32
Modified 31 октября, 10:33
Updated 31 октября, 10:33
На соликамском заводе «Урал» существует угроза повторного взрыва. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает местная телекомпания «СольТВ».
На территорию завода никого не пропускают. Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание, сообщает издание.
В то же время подчёркивается, что на работу предприятия происшествие не повлияло. Причины произошедшего устанавливаются.
Днём 31 октября на территории «Соликамского завода „Урал“ произошёл взрыв, который нанёс ущерб близстоящим зданиям. По предварительным данным пострадавших нет.