properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 09:20

Published 31 октября, 09:20

Modified 31 октября, 09:50

Updated 31 октября, 09:50

В Соликамске на заводе «Урал» днем 31 октября прогремел взрыв

«Столб высоченный, жесткий». В Соликамске на заводе «Урал» прогремел взрыв

31 октября 2023, 09:20
Фото: сообщество «Типичный Соликамск»

В Соликамске на заводе «Урал» днем 31 октября прогремел взрыв

На предприятии ситуацию не комментируют.

В Соликамске взрыв на заводе «Урал» (12 цех). В домах выбило окна, сообщили Properm.ru читатели. Местные жители в социальных сетях пишут, что от звука в соседних селах затряслись окна, а происшествие произошло около 12:50.

Происшествие случилось в здании корпуса №2, сообщает МЧС. В этот момент в здании никто не находился. На работу предприятия взрыв не повлиял.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники. По оперативной информации, пострадавших на АО «Соликамский завод Урал» нет. На заводе от комментариев журналисту Properm.ru отказались.

Читайте также:
В посетителя бара в Пермском крае выстрелили из ружьяМужчина утонул в реке в Чернушинском округеПермские пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры
#Видео#Происшествия#Пермь#Соликамск
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25