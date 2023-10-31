«Столб высоченный, жесткий». В Соликамске на заводе «Урал» прогремел взрыв

Posted 31 октября, 09:20
Published 31 октября, 09:20
Modified 31 октября, 09:50
Updated 31 октября, 09:50
В Соликамске взрыв на заводе «Урал» (12 цех). В домах выбило окна, сообщили Properm.ru читатели. Местные жители в социальных сетях пишут, что от звука в соседних селах затряслись окна, а происшествие произошло около 12:50.
Происшествие случилось в здании корпуса №2, сообщает МЧС. В этот момент в здании никто не находился. На работу предприятия взрыв не повлиял.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники. По оперативной информации, пострадавших на АО «Соликамский завод Урал» нет. На заводе от комментариев журналисту Properm.ru отказались.