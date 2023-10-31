«Столб высоченный, жесткий». В Соликамске на заводе «Урал» прогремел взрыв

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человека и 10 единиц техники. По оперативной информации, пострадавших на АО «Соликамский завод Урал» нет. На заводе от комментариев журналисту Properm.ru отказались.