Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин мира

Posted 31 октября, 04:38
Published 31 октября, 04:38
Modified 31 октября, 04:52
Updated 31 октября, 04:52
Учительница младших классов из Перми Софья Чунарева стала второй вице-миссис на мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал мероприятия проходил в Индии.
Кроме титула второй вице-мисс, девушка забрала награды в двух номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. «Спасибо за вашу бесчисленную поддержку, добрые слова и веру в мою победу», — написала Софья на своей страничке в соцсетях. По словам учительницы, она получает много комплиментов в свой адрес после конкурса. «Но есть абсолютно незнакомые люди, которые считают необходимым написать мне какие-нибудь гадости. Чаще это женщины. Вот такая обратная сторона медали», — пишет девушка.
Софья Чунарева работает в школе «Точка». Она окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2016 году по профилю «Начальное образование». Девушка замужем, у нее есть пятилетний сын.