properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 04:38

Published 31 октября, 04:38

Modified 31 октября, 04:52

Updated 31 октября, 04:52

Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин мира

Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин мира

31 октября 2023, 04:38
Фото: Софья Чунарева / Вконтакте
София Чунарева заняла третье место на мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023.
Сюжет
Школа

Учительница младших классов из Перми Софья Чунарева стала второй вице-миссис на мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал мероприятия проходил в Индии.

Кроме титула второй вице-мисс, девушка забрала награды в двух номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. «Спасибо за вашу бесчисленную поддержку, добрые слова и веру в мою победу», — написала Софья на своей страничке в соцсетях. По словам учительницы, она получает много комплиментов в свой адрес после конкурса. «Но есть абсолютно незнакомые люди, которые считают необходимым написать мне какие-нибудь гадости. Чаще это женщины. Вот такая обратная сторона медали», — пишет девушка.

Фото: Софья Чунарева / Вконтакте

Софья Чунарева работает в школе «Точка». Она окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2016 году по профилю «Начальное образование». Девушка замужем, у нее есть пятилетний сын.

Читайте также:
Пермячка стала победительницей конкурса «Миссис Россия Земля — 2023»Пермячка прошла в финал международного конкурса красоты
#Пермь#Школа#Конкурс красоты#Учительница#Красота#Точка
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25