Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин мира

Кроме титула второй вице-мисс, девушка забрала награды в двух номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty. «Спасибо за вашу бесчисленную поддержку, добрые слова и веру в мою победу», — написала Софья на своей страничке в соцсетях. По словам учительницы, она получает много комплиментов в свой адрес после конкурса. «Но есть абсолютно незнакомые люди, которые считают необходимым написать мне какие-нибудь гадости. Чаще это женщины. Вот такая обратная сторона медали», — пишет девушка.