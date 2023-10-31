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Posted 31 октября, 02:47

Published 31 октября, 02:47

Modified 31 октября, 02:49

Updated 31 октября, 02:49

В Добрянке простятся с погибшим на СВО 40-летним контрактником

Умер в ожоговом центре в Луганске. На СВО убит 40-летний контрактник из Добрянки

31 октября 2023, 02:47
Фото: properm.ru; пресс-служба администрации Добрянского округа

В Добрянке простятся с погибшим на СВО 40-летним контрактником

Дату и место прощания с мужчиной власти обещают сообщить позднее.

Стало известно о смерти на СВО жителя Добрянского городского округа, 40-летнего Виктора Муханова. Как сообщают в группе администрации муниципалитета «ВКонтакте», он был ранен 20 октября текущего года, 21 октября скончался в ожоговом центре Луганска.

Мужчина родился в Чусовом, переехал в Добрянку в 2004 году. В разное время работал на предприятиях в Добрянке, Полазне, Москве и Перми. Виктор заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО 11 декабря прошлого года. Власти обещают сообщить о дате и месте прощания с убитым позже.

СВО началась 24 февраля прошлого года. О сроках ее завершения и количестве погибших россиян ничего не известно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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