Умер в ожоговом центре в Луганске. На СВО убит 40-летний контрактник из Добрянки

Мужчина родился в Чусовом, переехал в Добрянку в 2004 году. В разное время работал на предприятиях в Добрянке, Полазне, Москве и Перми. Виктор заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО 11 декабря прошлого года. Власти обещают сообщить о дате и месте прощания с убитым позже.