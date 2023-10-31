Умер в ожоговом центре в Луганске. На СВО убит 40-летний контрактник из Добрянки

Posted 31 октября, 02:47
Published 31 октября, 02:47
Modified 31 октября, 02:49
Updated 31 октября, 02:49
Стало известно о смерти на СВО жителя Добрянского городского округа, 40-летнего Виктора Муханова. Как сообщают в группе администрации муниципалитета «ВКонтакте», он был ранен 20 октября текущего года, 21 октября скончался в ожоговом центре Луганска.
Мужчина родился в Чусовом, переехал в Добрянку в 2004 году. В разное время работал на предприятиях в Добрянке, Полазне, Москве и Перми. Виктор заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО 11 декабря прошлого года. Власти обещают сообщить о дате и месте прощания с убитым позже.
СВО началась 24 февраля прошлого года. О сроках ее завершения и количестве погибших россиян ничего не известно.