Умерла актриса Пермского театра кукол Вера Оськина

Posted 31 октября, 05:45
Published 31 октября, 05:45
Modified 31 октября, 05:55
Updated 31 октября, 05:55
В Перми на 88-м году жизни умерла актриса театра кукол Вера Оськина. Прощание с ней пройдет 1 ноября в 11:00 в ритуальном зале по адресу ул. Старцева, 61.
Вера Степановна — ребенок войны, рассказывают в театре, где служила актриса. Ее мама по 16 часов работала на заводе, а папа после ранения, полученного еще в Первую мировую, пытался обустраивать быт. При этом девочка любила читать, разучивать стихи, танцевать и петь. После школы она поступила в культпросветучилище на театральное отделение. Творческую девушку заметили и пригласили учиться в Казанскую консерваторию.
Вера Оськина могла бы стать певицей, но однажды по пути домой заглянула в театр кукол и увлеклась этим искусством. Спустя полтора года она переехала в Пермь, и здесь продолжила изучать редкую профессию.
«Зрители горячо любят и помнят в ее исполнении служанку Качу, оседлавшая самого Люциуса, из спектакля „Чёртова мельница“, колдунью Бастинду из „Волшебника Изумрудного города“, Капризку из одноимённой постановки, Васю Куролесова из „Приключений Васи Куролесова“, Болотную Ведьму из „Маленькой Бабы-Яги“, Судью из спектакля „Иван — крестьянский сын“, Регану из „Короля Лира“ и многих-многих других», — пишут на страничке театра кукол в соцсетях.
Кроме работу в театре Вера Оськина преподавала мастерство актера в студии, работала на телевидении, как режиссер поставила «Маленькую Бабу-Ягу».