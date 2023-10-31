Умерла актриса Пермского театра кукол Вера Оськина

Вера Степановна — ребенок войны, рассказывают в театре, где служила актриса. Ее мама по 16 часов работала на заводе, а папа после ранения, полученного еще в Первую мировую, пытался обустраивать быт. При этом девочка любила читать, разучивать стихи, танцевать и петь. После школы она поступила в культпросветучилище на театральное отделение. Творческую девушку заметили и пригласили учиться в Казанскую консерваторию.