В Березниках двух местных жителей убили за телефоны, электроинструмент и оргтехнику

29 октября после тушения пожара в расселенном нежилом доме в Березниках было обнаружено тело женщины без определенного места жительства с травмами криминального характера. На следующий день в овощной яме было обнаружено тело хозяина частного дома. Было установлено, что его смерть носила криминальный характер. Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).