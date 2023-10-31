В Березниках двух местных жителей убили за телефоны, электроинструмент и оргтехнику

Posted 31 октября, 15:39
Published 31 октября, 15:39
Modified 31 октября, 15:40
Updated 31 октября, 15:40
В Березниках задержаны трое подозреваемых в убийстве. Жертвами троицы стали два местных жителя, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
29 октября после тушения пожара в расселенном нежилом доме в Березниках было обнаружено тело женщины без определенного места жительства с травмами криминального характера. На следующий день в овощной яме было обнаружено тело хозяина частного дома. Было установлено, что его смерть носила криминальный характер. Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователями совместно с полицейскими были установлены подозреваемые в совершенных убийствах: 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний березниковцы.
В ходе допросов задержанные признались в содеянном и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику, принадлежавшие погибшим
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.