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Posted 31 октября, 15:39

Published 31 октября, 15:39

Modified 31 октября, 15:40

Updated 31 октября, 15:40

В Березниках двух местных жителей убили за телефоны, электроинструмент и оргтехнику

В Березниках двух местных жителей убили за телефоны, электроинструмент и оргтехнику

31 октября 2023, 15:39
Фото: properm.ru
Трое убийц были задержаны по горячим следам.

В Березниках задержаны трое подозреваемых в убийстве. Жертвами троицы стали два местных жителя, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

29 октября после тушения пожара в расселенном нежилом доме в Березниках было обнаружено тело женщины без определенного места жительства с травмами криминального характера. На следующий день в овощной яме было обнаружено тело хозяина частного дома. Было установлено, что его смерть носила криминальный характер. Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями совместно с полицейскими были установлены подозреваемые в совершенных убийствах: 20-летний и 26-летний, а также ранее судимый 28-летний березниковцы.

В ходе допросов задержанные признались в содеянном и сообщили следователям, что совершили преступления из корыстных побуждений, похитив после убийств сотовые телефоны, электроинструмент и оргтехнику, принадлежавшие погибшим

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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#Происшествия#Криминал#Березники#Убийцы
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