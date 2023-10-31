В ходе СВО погиб уроженец Нытвы, воевавший снайпером

Posted 31 октября, 11:31
Published 31 октября, 11:31
Modified 31 октября, 11:32
Updated 31 октября, 11:32
В ходе специальной военной операции в боях под Бахмутом погиб уроженец Нытвы Александр Коробейников. Об этом сообщает официальный паблик администрации Нытвенского городского округа.
39-летний Александр служил в звании рядового, был снайпером. Нытвенца убили в бою 18 октября.
Церемония прощания пройдёт завтра, 1 ноября, и начнётся с 12:00 в Доме культуры по адресу: Нытва, пр. Металлургов, 1а. В 13:00 пройдёт отпевание в Храме Александра Невского.