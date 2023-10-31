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Posted 31 октября, 11:31

Published 31 октября, 11:31

Modified 31 октября, 11:32

Updated 31 октября, 11:32

В ходе СВО погиб уроженец Нытвы, воевавший снайпером

В ходе СВО погиб уроженец Нытвы, воевавший снайпером

31 октября 2023, 11:31
Фото: ВКонтакте/Нытвенский городской округ
Прощание с Александром Коробейниковым пройдёт завтра, 1 ноября

В ходе специальной военной операции в боях под Бахмутом погиб уроженец Нытвы Александр Коробейников. Об этом сообщает официальный паблик администрации Нытвенского городского округа.

39-летний Александр служил в звании рядового, был снайпером. Нытвенца убили в бою 18 октября.

Церемония прощания пройдёт завтра, 1 ноября, и начнётся с 12:00 в Доме культуры по адресу: Нытва, пр. Металлургов, 1а. В 13:00 пройдёт отпевание в Храме Александра Невского.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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