В МФЦ появились три новые услуги для предпринимателей Пермского края

В Управлении Федеральной налоговой службы по региону рассказали, что за услугой можно обратиться в случае подачи уведомления о применении одновременно с регистрацией бизнеса или в течение 30 дней после регистрации. Переход с других режимов налогообложения можно осуществить только с 2024 года. Тогда уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря.