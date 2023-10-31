В МФЦ появились три новые услуги для предпринимателей Пермского края

Posted 31 октября, 05:46
Published 31 октября, 05:46
Modified 31 октября, 06:00
Updated 31 октября, 06:00
Теперь в филиалах МФЦ Пермского края компании и индивидуальные предприниматели могут подать заявление о переходе на единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему налогообложения (УСН).
В Управлении Федеральной налоговой службы по региону рассказали, что за услугой можно обратиться в случае подачи уведомления о применении одновременно с регистрацией бизнеса или в течение 30 дней после регистрации. Переход с других режимов налогообложения можно осуществить только с 2024 года. Тогда уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря.
Единый сельскохозяйственный налог позволяет производителям сельскохозяйственной продукции освободиться от уплаты части налогов, действующих при общей системе налогообложения. Вместо них уплачивается единых сельскохозяйственный налог.
Сейчас в центрах «Мои Документы» Пермского края для представителей бизнеса доступно более 170 услуг. Так, с недавних пор здесь можно бесплатно зарегистрировать юридическое лицо. Региональный МФЦ и Пермское отделение Сбербанка реализовали совместный проект по регистрации бизнеса.
Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:
— Ранее мы могли предложить нашим заявителям только услугу по оформлению статуса ИП. Поэтому если человеку нужно было открыть юридическое лицо, приходилось оплачивать госпошлину и идти в отделение Налоговой службы, либо обращаться к нотариусу, либо самостоятельно в электронном виде подавать заявление через личный кабинет на сайте УФНС. Сейчас мы можем помочь бесплатно зарегистрировать ООО с единственным учредителем.
При оформлении юридического лица через МФЦ все учредительные документы автоматически формируются с помощью сервиса регистрации бизнеса Сбербанка и отправляются в налоговую инспекцию дистанционным способом. Это экономит время и денежные средства по оплате услуг нотариуса, подготовке документов и оплате госпошлины. После регистрации на имя заявителя бесплатно открывается расчетный счет в «Сбере», рассказали в пресс-службе МФЦ Пермского края.
Создание комфортных условий для ведения бизнеса, снижение административных барьеров — одно из главных направлений в работе правительства Прикамья. На территории региона действует система комплексного оказания государственных и муниципальных услуг представителям малого и среднего бизнеса через МФЦ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также неоднократно отмечал значимость развития функций и технических возможностей МФЦ.
В офисах МФЦ жители региона могут получать госуслуги быстрее. Адреса отделений «Мои Документы» вы можете уточнить на сайте учреждения.