В Перми наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Posted 31 октября, 13:09
Published 31 октября, 13:09
Modified 31 октября, 13:11
Updated 31 октября, 13:11
В Перми сегодня, 31 октября, прошла церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады для детей «Технологии успеха». Заключительный этап состязания стартовал в краевой столице 23 октября, сообщают в региональном минобре.
Площадкой, на которой состязались 600 участников из 43 регионов, стала гимназия №17. Здесь ребята выполняли задания в шести основных треках: «Космические технологии», «Медицина будущего», «Производство будущего», «Развитие транспортных систем», «Технологии визуализации», «Региональный трек Фотоника». Состязались команды в двух возрастных категориях: 7-11 лет и 12-18 лет.
Среди задач, которые выполняли финалисты: разработка конвейерной ленты и устройств для поддержания чистоты в помещениях, создание новых настольных игр и проектирование вокзала будущего, предлагали альтернативные средства тяги поездов. Решали ребята и другие, не менее сложные и интересные задачи.
В командном зачете отмечены 12 победителей и 24 призера олимпиады из восьми регионов. Все они стали обладателями медалей, кубков и ценных призов.
К юным участникам олимпиады обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Вы — настоящая интеллектуальная сила нашей страны. Пусть ваша целеустремленность и настойчивость помогут достигать не только личных успехов, но и совершать научные открытия, укреплять лидерство нашей страны в сфере науки и технологий. Знайте, что Пермский край всегда открыт для инициативной молодежи».
Олимпиада «Технологии успеха» проводится Минпросвещения России в рамках Десятилетия науки и технологий и является частью Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт». В Пермском крае организаторами олимпиады выступают Министерство образования и науки Пермского края при поддержке детского технопарка «Кванториум» и краевого центра «Муравейник».