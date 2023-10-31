В Перми наградили победителей и призеров Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

К юным участникам олимпиады обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Вы — настоящая интеллектуальная сила нашей страны. Пусть ваша целеустремленность и настойчивость помогут достигать не только личных успехов, но и совершать научные открытия, укреплять лидерство нашей страны в сфере науки и технологий. Знайте, что Пермский край всегда открыт для инициативной молодежи».