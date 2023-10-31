В Перми по нацпроекту отремонтировали дороги, которые ведут к спортивным учреждениям

При выборе улиц для включения в программу проверяется их значимость, наличие социальных объектов, состояние и запросы от пермяков. Например, в 2024 году запланирован ремонт трех улиц, ведущих к спортивным учреждениям. В порядок приведена ул. Лебедева на участке от ул. Крупской до Индустриализации. Здесь находится один из крупнейших городских спортобъектов — универсальный дворец спорта «Молот». В Орджоникидзевском районе отремонтированы две улицы — Целинная и Корсуньская. Первая приведена в порядок на участке от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова, 141, а вторая — от Восточного обхода до Бумажников. Здесь находится большое количество спортивных секций и залов. Отдельно можно отметить спортклуб по художественной гимнастике на Целинной и спортклуб тхэквондо на Корсуньской.