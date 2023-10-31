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Posted 31 октября, 04:06

Published 31 октября, 04:06

Modified 31 октября, 05:53

Updated 31 октября, 05:53

В Перми по нацпроекту отремонтировали дороги, которые ведут к спортивным учреждениям

В Перми по нацпроекту отремонтировали дороги, которые ведут к спортивным учреждениям

31 октября 2023, 04:06
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
Заблаговременная контрактация позволила завершить запланированные на 2024 год работы уже в текущем году.

В Пермском крае завершается реализация плана на 2023 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В Перми удалось привести в порядок часть объектов, запланированных на 2024 год, благодаря заблаговременной контрактации. Некоторые из этих улиц играют важную социальную роль, так как ведут к спортивным учреждениям, сообщают в пресс-службе Минтранса Пермского края.

При выборе улиц для включения в программу проверяется их значимость, наличие социальных объектов, состояние и запросы от пермяков. Например, в 2024 году запланирован ремонт трех улиц, ведущих к спортивным учреждениям. В порядок приведена ул. Лебедева на участке от ул. Крупской до Индустриализации. Здесь находится один из крупнейших городских спортобъектов — универсальный дворец спорта «Молот». В Орджоникидзевском районе отремонтированы две улицы — Целинная и Корсуньская. Первая приведена в порядок на участке от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова, 141, а вторая — от Восточного обхода до Бумажников. Здесь находится большое количество спортивных секций и залов. Отдельно можно отметить спортклуб по художественной гимнастике на Целинной и спортклуб тхэквондо на Корсуньской.

На всех улицах подрядчики заменили асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. Благодаря поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, получилось приступить к работам на этих улицах уже в текущем строительном сезоне.

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