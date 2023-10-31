В Перми прошел первый медицинский фестиваль «Мед_Пикник»

Posted 31 октября, 04:00
Published 31 октября, 04:00
Modified 31 октября, 04:00
Updated 31 октября, 04:00
В Перми 27 и 28 октября на Заводе Шпагина прошел первый медицинский фестиваль «Мед_Пикник». Темой открытия стала онкология — одно из главных направлений развития отрасли здравоохранения. Участники первого дня фестиваля — будущие члены профессионального сообщества, студенты и ординаторы Пермского государственного медицинского университета.
На «Мед_Пикнике» наградили победителей Всероссийского конкурса грантов группы компаний «МедИнвестГрупп» в сфере здравоохранения и был дан старт новому сезону конкурса. Дипломы вручала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.
Анастасия Крутень:
— Многие хотят уходить в диагностику, а лечением серьезных заболеваний стараются меньше заниматься. Национальная задача и цель страны — это достижение показателя средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, и без качественного лечения онкологических заболеваний это невозможно. Мы проводим серьезную работу по увеличению количества мест в ординатуре для привлечения ординаторов, надеемся, что выбравших это направление будет много.
Призовой фонд конкурса составил 1 млн рублей. Гранты по 200 тыс. рублей получили Дмитрий Коробейников (разработка технологии аутоскрининга предрака и рака полости рта и ее внедрение в комплекс санитарно-просветительских мероприятий по раннему выявлению онкопатологии стоматпрофиля) и Владимир Корягин (создание тренажера для пункционной биопсии предстательной железы под контролем УЗИ со сменными блоками). По 150 тыс. рублей выиграли Анастасия Шамарина (коммуникативные навыки в онкологии), Ольга Мехоношина (лекторий по профориентации для студентов-медиков) и Ирина Жилина (повышение уровня онконастороженности врачей и онкопросвещенности пациентов для своевременной диагностики рака органов грудной клетки).
Затем состоялся открытый диалог с первым замминистра здравоохранения Пермского края Евгением Рожневым и выступления спикеров. Для студентов работали мастер-классы по оказанию первой помощи, определению причины смерти, питанию и жизнеобеспечению космонавтов.
Алексей Судаков, вице-президент ГК «МедИнвестГрупп»
— Ключевой вызов — это подготовка кадров для системы здравоохранения, открытых к новым знаниям, жаждущим получить их и применять на практике. Мы решили организовать для них фестиваль в формате медпикника и надеемся, что в дальнейшем он будет проходить на улице в теплое время года. Совместно с Минздравом определили интересные студентам медуниверситета темы.
Апогеем праздника стала презентация онкологического центра — проект, реализуемый «МедИнвестГрупп» в Прикамье. В рамках государственно-частного партнерства и при поддержке правительства Пермского края мы создаем один из крупнейших медицинских центров, где будут сосредоточены все технологии. Предполагаем, что в конце 2026 года он появится в Камской долине.
Второй день программы был насыщен интерактивными форматами, в нем могли участвовать все желающие. Участники посетили лекции и мастер-классы, узнали о подготовке профессиональных спортсменов, обсудили мифы о здоровье и проверили знания на квизе «Здоровое мышление». Пермяки смогли пообщаться со специалистами и получить ценные рекомендации.