В Перми прошел первый медицинский фестиваль «Мед_Пикник»

Призовой фонд конкурса составил 1 млн рублей. Гранты по 200 тыс. рублей получили Дмитрий Коробейников (разработка технологии аутоскрининга предрака и рака полости рта и ее внедрение в комплекс санитарно-просветительских мероприятий по раннему выявлению онкопатологии стоматпрофиля) и Владимир Корягин (создание тренажера для пункционной биопсии предстательной железы под контролем УЗИ со сменными блоками). По 150 тыс. рублей выиграли Анастасия Шамарина (коммуникативные навыки в онкологии), Ольга Мехоношина (лекторий по профориентации для студентов-медиков) и Ирина Жилина (повышение уровня онконастороженности врачей и онкопросвещенности пациентов для своевременной диагностики рака органов грудной клетки).