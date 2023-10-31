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Posted 31 октября, 10:32

Published 31 октября, 10:32

Modified 31 октября, 10:34

Updated 31 октября, 10:34

В Перми вместо Decathlon может открыться Desport

В Перми вместо магазина Decathlon может появиться Desport

31 октября 2023, 10:32
Фото: vk.com/decathlon_perm

В Перми вместо Decathlon может открыться Desport

Осенью французская компания продала свой бизнес в России.

В Перми вместо магазина спортивных товаров Decathlon может открыться Desport. Новая сеть магазинов планирует начать работу в декабре текущего года, сообщили ТАСС в компании АРМ, которая приобрела российский бизнес французского ретейлера. Ассортимент рассчитывают формировать по мере поступления товаров.

ООО «АРМ» приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia в сентябре текущего года. Компания рассчитывает продавать собственные торговые марки, а также известные бренды. Также Desport в ближайшее время планирует открыть свой интернет-магазин. Название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение, игра» — от него произошло слово «спорт» во многих языках мира.

Единственный магазин Decathlon перестал работать в Перми летом 2022 года. Французский ретейлер ушел из России на фоне проведения СВО.

Магазин спортивных товаров Decathlon может открыться в Перми осенью 2023 года
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#Общество#Пермь#Торговля
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