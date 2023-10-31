В Перми вместо магазина Decathlon может появиться Desport

Posted 31 октября, 10:32
Published 31 октября, 10:32
Modified 31 октября, 10:34
Updated 31 октября, 10:34
В Перми вместо магазина спортивных товаров Decathlon может открыться Desport. Новая сеть магазинов планирует начать работу в декабре текущего года, сообщили ТАСС в компании АРМ, которая приобрела российский бизнес французского ретейлера. Ассортимент рассчитывают формировать по мере поступления товаров.
ООО «АРМ» приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia в сентябре текущего года. Компания рассчитывает продавать собственные торговые марки, а также известные бренды. Также Desport в ближайшее время планирует открыть свой интернет-магазин. Название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение, игра» — от него произошло слово «спорт» во многих языках мира.
Единственный магазин Decathlon перестал работать в Перми летом 2022 года. Французский ретейлер ушел из России на фоне проведения СВО.