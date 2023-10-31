В Прикамье выпала почти месячная норма осадков. Какая погода ждет нас на этой неделе?

По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе на этой неделе будут влиять контрастные атмосферные фронты. Неделя будет богата на осадки, особенно в северной половине края — здесь количество осадков может достичь половины месячной нормы ноября. В основном они выпадут с 1 по 3 ноября. Кроме того, в середине недели в Прикамье придет мощное потепление до +8˚, в четверг, 2 ноября, растает снег. 3 ноября в Перми ожидается теплая погода до +7˚, по северу края до +2…+4˚, а к выходным предварительно прогнозируется похолодание.