В Прикамье выпала почти месячная норма осадков. Какая погода ждет нас на этой неделе?

Posted 31 октября, 02:13
Published 31 октября, 02:13
Modified 31 октября, 02:15
Updated 31 октября, 02:15
Вчерашний день, 30 октября, стал самым зимним днем месяца в Пермском крае. Снегопады прошли по всей территории региона (количество осадков до 5 мм, в Перми 2 мм). Оттепелей по краю не наблюдалось, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Максимальная температура воздуха на севере и востоке Прикамья была около и ниже -5˚. В краевой столице за сутки выпало 5 мм осадков, а с начала месяца — 56 мм, что близко к месячной норме октября.
По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе на этой неделе будут влиять контрастные атмосферные фронты. Неделя будет богата на осадки, особенно в северной половине края — здесь количество осадков может достичь половины месячной нормы ноября. В основном они выпадут с 1 по 3 ноября. Кроме того, в середине недели в Прикамье придет мощное потепление до +8˚, в четверг, 2 ноября, растает снег. 3 ноября в Перми ожидается теплая погода до +7˚, по северу края до +2…+4˚, а к выходным предварительно прогнозируется похолодание.