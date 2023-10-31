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Posted 31 октября, 02:13

Published 31 октября, 02:13

Modified 31 октября, 02:15

Updated 31 октября, 02:15

День 30 октября стал самым снежным в октябре в Пермском крае

В Прикамье выпала почти месячная норма осадков. Какая погода ждет нас на этой неделе?

31 октября 2023, 02:13
Фото: fusinbrain.ai

День 30 октября стал самым снежным в октябре в Пермском крае

Жители региона смогут ощутить контрасты погодных условий.

Вчерашний день, 30 октября, стал самым зимним днем месяца в Пермском крае. Снегопады прошли по всей территории региона (количество осадков до 5 мм, в Перми 2 мм). Оттепелей по краю не наблюдалось, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Максимальная температура воздуха на севере и востоке Прикамья была около и ниже -5˚. В краевой столице за сутки выпало 5 мм осадков, а с начала месяца — 56 мм, что близко к месячной норме октября.

По прогнозу синоптиков, на погоду в регионе на этой неделе будут влиять контрастные атмосферные фронты. Неделя будет богата на осадки, особенно в северной половине края — здесь количество осадков может достичь половины месячной нормы ноября. В основном они выпадут с 1 по 3 ноября. Кроме того, в середине недели в Прикамье придет мощное потепление до +8˚, в четверг, 2 ноября, растает снег. 3 ноября в Перми ожидается теплая погода до +7˚, по северу края до +2…+4˚, а к выходным предварительно прогнозируется похолодание.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Снег
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