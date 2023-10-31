ФСБ проводит выемку документов в Пермском ТЮЗе

Posted 31 октября, 06:07
Published 31 октября, 06:07
Modified 31 октября, 06:55
Updated 31 октября, 06:55
Сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят выемки документов в МАУК «Театр юного зрителя» (Пермь), сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». В администрации Перми подтвердили факт проведения оперативных мероприятий. Что именно интересует оперативников ФСБ, в мэрии не поясняют.
В администрации Перми журналисту Properm.ru также подтвердили оперативные мероприятия, проходящие в театре.
По данным издания, оперативники интересуются документами, связанными со строительством новой сцены ТЮЗа.
В пресс-службе ТЮЗа журналисту Properm.ru уточнили, что выемка идёт не у них. в здании компании подрядчика строительства новой сцены, компании «Северстрой». На месте работают сотрудники миграционной службы и ФСБ.
Пермская городская дума 24 октября одобрила решение передать Театр юного зрителя и имущественный комплекс в собственность Пермского края. Всего в ведение региона передадут четыре земельных участка, пять зданий, а также имущество — от костюмов и декораций до мебели и оборудования.
Впервые в скандальной ситуации пермский ТЮЗ оказался еще зимой 2022 года. Театр сталкивался с нападками зрительницы, которой не понравился спектакль «Гуд бай, Берлин!» (12+). Одной из претензий было наличие якобы пропаганды гомосексуализма. В итоге театр убрал спектакль из репертуара.