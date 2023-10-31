ФСБ проводит выемку документов в Пермском ТЮЗе

Пермская городская дума 24 октября одобрила решение передать Театр юного зрителя и имущественный комплекс в собственность Пермского края. Всего в ведение региона передадут четыре земельных участка, пять зданий, а также имущество — от костюмов и декораций до мебели и оборудования.