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Posted 31 октября, 06:07

Published 31 октября, 06:07

Modified 31 октября, 06:55

Updated 31 октября, 06:55

ФСБ проводит выемку документов в Пермском ТЮЗе

ФСБ проводит выемку документов в Пермском ТЮЗе

31 октября 2023, 06:07
Пермская городская дума 24 октября одобрила решение передать Театр юного зрителя и имущественный комплекс в собственность Пермского края.

Сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят выемки документов в МАУК «Театр юного зрителя» (Пермь), сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». В администрации Перми подтвердили факт проведения оперативных мероприятий. Что именно интересует оперативников ФСБ, в мэрии не поясняют.

В администрации Перми журналисту Properm.ru также подтвердили оперативные мероприятия, проходящие в театре.

По данным издания, оперативники интересуются документами, связанными со строительством новой сцены ТЮЗа.

В пресс-службе ТЮЗа журналисту Properm.ru уточнили, что выемка идёт не у них. в здании компании подрядчика строительства новой сцены, компании «Северстрой». На месте работают сотрудники миграционной службы и ФСБ.

Пермская городская дума 24 октября одобрила решение передать Театр юного зрителя и имущественный комплекс в собственность Пермского края. Всего в ведение региона передадут четыре земельных участка, пять зданий, а также имущество — от костюмов и декораций до мебели и оборудования.

Впервые в скандальной ситуации пермский ТЮЗ оказался еще зимой 2022 года. Театр сталкивался с нападками зрительницы, которой не понравился спектакль «Гуд бай, Берлин!» (12+). Одной из претензий было наличие якобы пропаганды гомосексуализма. В итоге театр убрал спектакль из репертуара.

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