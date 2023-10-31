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Posted 31 октября, 08:27

Published 31 октября, 08:27

Modified 31 октября, 08:29

Updated 31 октября, 08:29

Все дети, отравившиеся на цирковом фестивале в Перми, выписаны из больницы

Все дети, отравившиеся на цирковом фестивале в Перми, выписаны из больницы

31 октября 2023, 08:27
Фото: Kandinsky 2.2
Всего с диагнозом «норовирус» были госпитализированы 22 ребенка.

Все дети, отравившиеся на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, проходившем в Перми, выписаны из больницы. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Всего в стационар с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Последних трех пострадавших выписали из больницы сегодня, 31 октября.

Все дети, попавшие на больничные койки — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми на прошлой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Все они обедала в кафе «Сказка».

После случившегося прокуратура Индустриального района Перми и СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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#Отравление детей#Массовое отравление детей#Пермский цирк#Отравление детей на цирковом фестивале в Перми
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