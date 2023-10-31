Все дети, отравившиеся на цирковом фестивале в Перми, выписаны из больницы

Posted 31 октября, 08:27
Published 31 октября, 08:27
Modified 31 октября, 08:29
Updated 31 октября, 08:29
Все дети, отравившиеся на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, проходившем в Перми, выписаны из больницы. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
Всего в стационар с диагнозом «норовирус» попали 22 ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Последних трех пострадавших выписали из больницы сегодня, 31 октября.
Все дети, попавшие на больничные койки — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми на прошлой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Все они обедала в кафе «Сказка».
После случившегося прокуратура Индустриального района Перми и СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).