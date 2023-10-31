Все дети, отравившиеся на цирковом фестивале в Перми, выписаны из больницы

Все дети, попавшие на больничные койки — участники циркового фестиваля, проходившего в Перми на прошлой неделе. 26 октября должен был состояться гала-концерт из лучших номеров, но его пришлось отменить, потому что уже вечером 25 октября на недомогание пожаловались шесть участников фестиваля. Все они обедала в кафе «Сказка».