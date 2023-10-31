Выбило окна и двери. В Минтербезе прокомментировали ЧП на заводе «Урал» в Соликамске

Posted 31 октября, 09:35
Published 31 октября, 09:35
Modified 31 октября, 09:37
Updated 31 октября, 09:37
В Минтербезе Пермского края прокомментировали взрыв на территории АО «Соликамский завод „Урал“» сегодня, 31 октября. По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Энергетиков, 19а, в строении №23/2, цехе №3. По оперативной информации, были выбиты окна и двери, сам цех работает в автоматизированном режиме.
В результате инцидента никто не пострадал, угрозы населению нет. В пресс-службе регионального Минтербеза сообщили, что случившееся не повлияло на производственный процесс.
Местные жители сообщили о взрыве в социальных сетях в 12:50, в региональном МЧС уточнили, что сообщение о нем поступило в 13:23.