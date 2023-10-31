Выбило окна и двери. В Минтербезе прокомментировали ЧП на заводе «Урал» в Соликамске

В Минтербезе Пермского края прокомментировали взрыв на территории АО «Соликамский завод „Урал“» сегодня, 31 октября. По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Энергетиков, 19а, в строении №23/2, цехе №3. По оперативной информации, были выбиты окна и двери, сам цех работает в автоматизированном режиме.