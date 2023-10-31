Юбилей продолжается: какие события «Пермь-300» пройдут в ноябре

Posted 31 октября, 13:08
Published 31 октября, 13:08
Modified 31 октября, 13:10
Updated 31 октября, 13:10
С 3 по 10 ноября в Органном концертном зале состоится XVIII Международный фестиваль органной музыки. Организаторы анонсировали музыкальные произведения практически на любой вкус — от органных «хитов» до сочинений современных композиторов. На сцене выступят ведущие музыканты из России, Татарстана, Армении, Узбекистана, Башкортостана, Венгрии и Франции.
Продолжается фестиваль «Золотая маска», в рамках которого город посещают ведущие российские театры, отмеченные Национальной театральной премией. Так, с 7 по 8 ноября с выступлениями приедет новосибирский театр «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте». А 28 — 29 ноября спектакль «Сын» представит Российский академический молодежный театр из Москвы.
С 30 ноября по 4 декабря 2023 года в Перми пройдет фестиваль «Камский». Это региональный театральный передвижной фестиваль, созданный специально для театров малых городов. Фестиваль ежегодно путешествует по городам Пермского края и показывает публике лучшие спектакли. Фестивали ранее проходили в Кудымкаре, Березниках, Губахе и Лысьве. На этот раз он пройдет в Березниках.
10 и 11 ноября на сцене Пермского академического Театра-Театра можно будет снова увидеть оперу «Сердце Пармы», поставленную специально к юбилею Перми. Это образец синтетического искусства: вокал, пластика, драматическое существование актеров органично соединяются с элементами кукольного театра и эффектной сценографией.
8 и 9 ноября в пермском премьер-отеле «АМАКС» состоится историко-культурный форум «Культура 3.00». Речь пойдет о трансформации Перми от провинциального города к мегаполису в XX–XXI веках с помощью социальных и культурных практик — в научном, экспертном и молодежном сообществе, в том числе на основе архивно-исторических исследовательских проектов.
С 29 ноября по 1 декабря 2023 в «Пермь EXPO» пройдет VIII Пермский инженерно-промышленный форум. Его участники обсудят актуальные вопросы развития промышленности: выстраивание партнерских отношений, поиск и демонстрация инновационных решений и технологий для внедрения на производстве.
В мероприятии примут участие более трех тысяч специалистов и руководителей крупных промышленных предприятий, представителей федеральных и региональных органов власти, финансовых структур, а также ученые, инвесторы, российские и зарубежные эксперты.
Выставки к 300-летию Перми «От иконы к авангарду» и «Пермский след» продлятся до февраля 2024 года. В рамках первой выставки представлены 80 уникальных произведений искусства из собрания Пермской художественной галереи — увидеть экспозицию можно в московской Третьяковской галерее. А вторая выставка — «Пермский след» — посвящена известным людям, прославившим Пермь далеко за ее пределами. Место проведения — Дом Мешкова. Более детальная информация представлена на museumperm.ru и tretyakovgallery.ru.