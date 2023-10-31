Юбилей продолжается: какие события «Пермь-300» пройдут в ноябре

Выставки к 300-летию Перми «От иконы к авангарду» и «Пермский след» продлятся до февраля 2024 года. В рамках первой выставки представлены 80 уникальных произведений искусства из собрания Пермской художественной галереи — увидеть экспозицию можно в московской Третьяковской галерее. А вторая выставка — «Пермский след» — посвящена известным людям, прославившим Пермь далеко за ее пределами. Место проведения — Дом Мешкова. Более детальная информация представлена на museumperm.ru и tretyakovgallery.ru.