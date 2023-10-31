Зима пришла. Кто будет чистить дороги от снега в Перми в этом году?

Posted 31 октября, 08:05
Published 31 октября, 08:05
Modified 1 ноября, 11:16
Updated 1 ноября, 11:16
Центральный планировочный район Перми (левобережная часть Ленинского района, часть Свердловского и Дзержинского районов) обслуживает краевая дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС-2). Обслуживание территории, закрепленной за ДЭС-2, осуществляется на бессрочной основе. На сегодняшний день в ведении краевого учреждения содержание тротуаров и проезжей части краевой столицы, включая заездные карманы и съезды, общей площадью более 1 млн кв. метров.
В распоряжении ДЭС-2 140 единиц техники и навесного оборудования. В прошлом году это количество составляло 109 единиц.
ДЭС является самым крупным подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети в Перми, занимает около 20% этого рынка. После окончания зимнего сезона занимается уборкой газонов, подметанием тротуаров, мойкой проезжей части, бортового камня и остановочных площадок. Кроме центра города, ДЭС будет обслуживать все обходы Перми.
Кто должен чистить скользкие ступени и тротуары, по которым утром люди идут на работу, дети в школу? Обслуживанием придомовых территорий и внутриквартальных проездов занимаются администрации района.
По сравнению с прошлым годом, как изменятся подходы к уборке улиц от снега? По данным Минтранса региона, к качеству уборки улиц будут предъявлены строгие требования. Так, механизированная очистка и ручная зачистка снега на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках должна начинаться сразу по окончании снегопада. В кратчайшие сроки должны быть приняты «все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов».
При длительных интенсивных снегопадах спецтехника будет работать в усиленном режиме, циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны будут повторяться чаще.
Чем будут посыпать проезжую часть и тротуары? Бионордом или песком? По данным минтранса региона, ДЭС-2 до начала зимнего содержания улично-дорожной сети полностью заготовила противогололёдные материалы на весь сезон — почти 3 тыс. тонн. В период зимнего содержания прошлого года было использовано почти 2 тыс. тонн противогололедного материала. Как и в прошлом сезоне, нынче ДЭС-2 использует материалы производства «Бионорд».
Куда будут вывозить? В прошлом году прокуратура запрещала через суд вывоз снега на переполненные полигоны. Как пояснили в минтрансе региона, в районе Бродовского тракта выделен земельный участок под размещение полигона для временного складирования снега. В департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что место отвала снега в Перми определено по ул. Промышленной.
В августе восемь муниципальных казенных районных учреждений благоустройства объединили в одно. То есть было восемь заказчиков уборки снега, а теперь один — правопреемник всех восьми — Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Содержание объектов благоустройства». И все контракты, обязанности и активы перешли этому новому учреждению. Директор МКУ — Александр Кетов, учредитель — муниципалитет.
В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми пояснили, что, согласно городским Правилам благоустройства, подрядные организации с 15 октября (в зависимости от погодных условий) приступают к зимнему содержанию городских улиц и дорог.
С подрядными организациями заключаются долгосрочные муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц, в том числе, тротуаров и лестниц. Сейчас действуют контракты, заключенные на 2019–2024 год.
В рамках контрактов работы осуществляют 11 подрядных организаций:
— Ленинский район — ООО «Стройград Плюс»;
— Дзержинский район — ООО «РегионТрансСервис», ООО «Стройград Плюс»;
— Свердловский район — ООО «Строительное управление-157»;
— Индустриальный район — ООО «ДСТ-Пермь», ООО «СК „Уралстрой“», ООО «Стройград Плюс»;
— Мотовилихинский район — ООО «ДорСпецСтрой», ООО «Стройиндустрия», ООО «Регионстрой»;
— Кировский район — ООО «Строительное управление-157», ООО «Лесной двор»;
— Орджоникидзевский район — ООО «БОР»;
— поселок Новые Ляды — ООО «Дортехсервис».
В рамках зимнего содержания городских дорог подрядчиками подготовлено порядка 300 единиц техники. Можно сравнить: центральный район — 109 единиц, остальная Пермь — 300 единиц.
Содержание улично-дорожной сети в Перми осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории. В этом документе закреплены подходы к содержанию, нормативные сроки уборки различных категорий улиц.
На территориях районов осуществляется подсыпка противогололедными материалами, такими как бионорд, галит, пескосоляная смесь, песок. Противогололедные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью, должны соответствовать нормативным требованиям, условиям применения. Вид и норма расхода противогололедного материала, технология обработки назначаются в зависимости от температуры воздуха и интенсивности осадков в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта РФ.
В первую очередь, работы проводятся на участках, где больше всего возможны аварийные ситуации: на подъемах и спусках с большими уклонами, на участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение.
В содержание дорог входит вывоз мусора, очистка заездных карманов, обработка дорожного покрытия и тротуаров противогололедными материалами, ремонт пешеходных ограждений и замена крышек люков.
Противогололедные материалы заготовлены подрядчиками в следующем количестве: «Бионорд» — 610 тонн, пескосоляная смесь — 19 350 тонн, песок — 3150 тонн, «Галит» — 2145 тонн. Их запас пополняется.
Один из самых крупных подрядчиков — «Стройград Плюс», государственных и муниципальных контрактов у него за пару последних лет выполнено на пару миллиардов рублей. «Стройград Плюс» принадлежит Николаю и Андрею Голевым, руководитель — Николай Голев. Выручка компании за 2022 год — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 99 млн рублей.
Этой зимой они будут отвечать за уборку автомобильных дорог в Дзержинском районе (Парковый, ДКЖ, улицы Якутская, Красноборская, Ветлужская, Машинистов, Хабаровская, Сортировочная, Вагонная, Заречная. Кочегаров), в Ленинском районе (той части, которая не входит в центральный планировочный район), частично в Индустриальном районе. Кроме того, до 2025 года «Стройград Плюс» чистит и прибирает автодороги Кунгур—Соликамск, подъезд к Усть-Кишерти, Усть-Кишерть—Суксун, Полазна—Чусовой, Пермь—Екатеринбург—Белая гора, Кунгур—Соликамск, обход Чусового и др. Контракт на 1,4 млрд рублей с КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» заключен в 2022 году.
Свердловский и Кировский районы обслуживать будет СУ-157 (принадлежит Артуру Гуляну). Контракт заключили в 2019 году сроком на пять лет. Компания работает не только в Пермском крае, но и в других регионах. Выручка за последний год — 4,6 млрд рубелй.
В 2019 году заключен контракт с ООО «Лесной двор» (принадлежит Валерию Крапивину, директор — Олег Фирсов) на уборку улично-дорожной сети в Кировском районе (улицы Ласьвинская, Гальперина, Панфилова, Хмельницкого, Полтавская, Химградская, Пензенская, Новоржевская, Воронежская, Чебоксарская). Стоимость работ оценена в 238,5 млн рублей, срок исполнения контракта заканчивается летом 2024 года. Выручка компании за 2022 год — 114,9 млн рублей.
Мотовилихинский район до лета 2024 года обслуживает ООО «ДСТ-Строй» (по данным СПАРК, директор — Денис Мельник, владелец — Дмитрий Панфилов). Правда, в феврале 2023 года в отношении компании применена процедура банкротства. Определением Арбитражного суда Пермского края в отношении ООО «ДСТ-Строй» введено наблюдение. Временным управляющим утвержден Андрей Мозолин.
Индустриальный район от снега будут спасать «Стройград Плюс», «ДСТ-Пермь» и СК «Уралстрой» (директор Феликс Казарян), выручка «Уралстроя» за 2022 год 88 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей.
ООО «БОР» (директор Юлия Виниченко, владелица — Светлана Братухина) заключило контракт с МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» на сумму 658,3 млн рублей в конце июля 2019 года. Срок — до 2024 года. «БОР» убирает плотину КамГЭС, улицы Веденеева, Щербакова, Бушмакина, Ракитная, Соликамский тракт, Цимлянская, Молдавская, плюс частный сектор, проезды и остановки.
У ООО «БОР» есть еще один контракт в Орджоникидзевском районе — на 355 млн рублей: до 2024 года подрядчик обслуживает м/р Гайва. По данным СПАРК, выручка компании за 2021 год 280,7 млн рублей.