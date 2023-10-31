Зима пришла. Кто будет чистить дороги от снега в Перми в этом году?

В первую очередь, работы проводятся на участках, где больше всего возможны аварийные ситуации: на подъемах и спусках с большими уклонами, на участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение.