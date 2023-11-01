Александровец убил собственную мать и пытался сымитировать её самоубийство

В октябре нетрезвый мужчина повздорил с собственной 68-летней матерью. В ходе конфликта обвиняемый, связал потерпевшей руки, бил её по лицу, после чего задушил её. Придя в себя, мужчина решил сымитировать самоубийство женщины.