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Posted 1 ноября, 13:35

Published 1 ноября, 13:35

Modified 2 ноября, 04:47

Updated 2 ноября, 04:47

Александровец убил собственную мать и пытался сымитировать её самоубийство

Александровец убил собственную мать и пытался сымитировать её самоубийство

1 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Преступление было совершено мужчиной в нетрезвом виде.

Жителю Александровского округа предъявлено обвинение в убийстве собственной матери. Подробности трагедии сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В октябре нетрезвый мужчина повздорил с собственной 68-летней матерью. В ходе конфликта обвиняемый, связал потерпевшей руки, бил её по лицу, после чего задушил её. Придя в себя, мужчина решил сымитировать самоубийство женщины.

Однако, прибывшие на место следователи быстро обнаружили следы убийства. Обвиняемому предъявили доказательства и он сознался в преступлении.

Мужчина заключен под стражу. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

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#Общество#Криминал#Александровск
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