Александровец убил собственную мать и пытался сымитировать её самоубийство

Posted 1 ноября, 13:35
Published 1 ноября, 13:35
Modified 2 ноября, 04:47
Updated 2 ноября, 04:47
Жителю Александровского округа предъявлено обвинение в убийстве собственной матери. Подробности трагедии сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В октябре нетрезвый мужчина повздорил с собственной 68-летней матерью. В ходе конфликта обвиняемый, связал потерпевшей руки, бил её по лицу, после чего задушил её. Придя в себя, мужчина решил сымитировать самоубийство женщины.
Однако, прибывшие на место следователи быстро обнаружили следы убийства. Обвиняемому предъявили доказательства и он сознался в преступлении.
Мужчина заключен под стражу. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.