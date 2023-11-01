БК «Парма» побеждает в выездном матче

Результат матча прокомментировал главный тренер команды Евгений Пашутин, который, в частности, сказал: «Уже несколько раз в этом сезоне мы уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол. Сегодня действовали больше от защиты, в целом, это удалось. Теперь нужно готовиться к „Енисею“, который сейчас очень хорошо выглядит».