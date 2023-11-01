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Posted 1 ноября, 20:43

Published 1 ноября, 20:43

Modified 1 ноября, 20:44

Updated 1 ноября, 20:44

БК «Парма» побеждает в выездном матче

БК «Парма» побеждает в выездном матче

1 ноября 2023, 20:43
Фото: БК "Парма"
Соперником пермяков был московский МБА.

Баскетболисты «Пармы» побеждают в матче с МБА на выезде — 83:79 (18:23, 21:16, 20:23, 24:17).

Лучшими в составе пермского клуба были:

Би Джей Джонсон — 26 очков + 7 подборов + 3 перехвата

Владислав Перевалов — 14 очков

Александр Платунов — 11 очков + 5 передач + 2 перехвата + блок-шот

Ричард Соломон — 11 очков + 8 подборов

Айзея Риз — 8 очков + 7 передач + 5 подборов + 2 перехвата

Результат матча прокомментировал главный тренер команды Евгений Пашутин, который, в частности, сказал: «Уже несколько раз в этом сезоне мы уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол. Сегодня действовали больше от защиты, в целом, это удалось. Теперь нужно готовиться к „Енисею“, который сейчас очень хорошо выглядит».

БК «Парма» продолжает выездную серию и уже 4 ноября на паркете «Арена Север» в Красноярске встречается с БК «Енисей».

#Спорт#Бк парма#Баскетбол
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