Posted 1 ноября, 13:28
Published 1 ноября, 13:28
Modified 1 ноября, 13:30
Updated 1 ноября, 13:30
Автором этой русской песни является Мария Узловая из Липецка, которая, по ее словам, написала ее вместе с мужем Александром Уваровым.
Однако, как пишет voronezhnews.ru, Уваровы жили в Липецке, но родилась автор песни в другом месте — в Нижнем Кисляе Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Бутурлиновский район Воронежской области).
В 1956 году песня «Ой, мороз, мороз…» была записана на Апрелевском заводе грамзаписи, и в исполнителях указаны Уваровы. Однако стоит отметить, что хор, в котором работала семья, был народным, и в его репертуаре не было места авторским произведениям.
Мария Павловна начала бороться за авторские права после смерти мужа в 2008 году, но не смогла доказать свою точку зрения. В результате она написала книгу, в которой рассказала всю правду.
Тем не менее, следует отметить, что Липецкая область не имеет отношения к композиции, поскольку Уваровы в то время исполняли песни в Воронежском русском народном хоре. Песня стала популярной в 1968 году, когда семья переехала в Липецк.