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Posted 1 ноября, 13:28

Published 1 ноября, 13:28

Modified 1 ноября, 13:30

Updated 1 ноября, 13:30

Борьба за авторские права песни «Ой, мороз, мороз…» развернулась в Черноземье

Борьба за авторские права песни «Ой, мороз, мороз…» развернулась в Черноземье

1 ноября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Липецкая область утверждает, что песня «Ой, мороз, мороз…» относится к региону. Здесь планируется провести фестиваль-конкурс под названием «Ой, мороз…» Воронежская область приводит аргументы, что знаменитая песня может иметь прямое отношение к столице Черноземья.

Автором этой русской песни является Мария Узловая из Липецка, которая, по ее словам, написала ее вместе с мужем Александром Уваровым.

Однако, как пишет voronezhnews.ru, Уваровы жили в Липецке, но родилась автор песни в другом месте — в Нижнем Кисляе Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Бутурлиновский район Воронежской области).

В 1956 году песня «Ой, мороз, мороз…» была записана на Апрелевском заводе грамзаписи, и в исполнителях указаны Уваровы. Однако стоит отметить, что хор, в котором работала семья, был народным, и в его репертуаре не было места авторским произведениям.

Мария Павловна начала бороться за авторские права после смерти мужа в 2008 году, но не смогла доказать свою точку зрения. В результате она написала книгу, в которой рассказала всю правду.

Тем не менее, следует отметить, что Липецкая область не имеет отношения к композиции, поскольку Уваровы в то время исполняли песни в Воронежском русском народном хоре. Песня стала популярной в 1968 году, когда семья переехала в Липецк.

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