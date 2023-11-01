Борьба за авторские права песни «Ой, мороз, мороз…» развернулась в Черноземье

В 1956 году песня «Ой, мороз, мороз…» была записана на Апрелевском заводе грамзаписи, и в исполнителях указаны Уваровы. Однако стоит отметить, что хор, в котором работала семья, был народным, и в его репертуаре не было места авторским произведениям.