Доброволец из Перми Александр Марков погиб в зоне СВО 21 октября

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. Число погибших с российской стороны не озвучивается российскими властями. Сроки завершения СВО также неизвестны.

Александр Марков добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Луганском направлении. Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 2 ноября, в 12:00 в общественном центре поселка Новые Ляды по адресу: ул. Крылова 63.

Пермяк Александр Марков , ушедший добровольцем на СВО, погиб 21 октября. Прощание с ним пройдет завтра, 2 ноября, сообщает администрация поселка Новые Ляды.

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