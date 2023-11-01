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Posted 1 ноября, 11:07

Published 1 ноября, 11:07

Modified 1 ноября, 11:09

Updated 1 ноября, 11:09

Доброволец из Перми Александр Марков погиб в зоне СВО 21 октября

Доброволец из Перми Александр Марков погиб в зоне СВО 21 октября

1 ноября 2023, 11:07
Фото: администрация поселка Новые Ляды
Обстоятельства его гибели неизвестны.

Пермяк Александр Марков, ушедший добровольцем на СВО, погиб 21 октября. Прощание с ним пройдет завтра, 2 ноября, сообщает администрация поселка Новые Ляды.

Александр Марков добровольно подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Он погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Луганском направлении. Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 2 ноября, в 12:00 в общественном центре поселка Новые Ляды по адресу: ул. Крылова 63.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжается. Число погибших с российской стороны не озвучивается российскими властями. Сроки завершения СВО также неизвестны.

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