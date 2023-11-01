«Единая Россия» поддержит участников СВО и их семьи в День народного единства

«В наши дни понятие „народное единство“ приобретает особое значение. Россия противостоит мощным враждебным силам, и подлинное народное единство в этой борьбе необходимо нам для достижения победы над врагом. Поэтому на первый план для всех нас выходит всемерная поддержка наших бойцов, выполняющих задачи в ходе СВО, и их семей. Во многих муниципалитетах Пермского края актив партии накануне Дня народного единства помогает таким семьям решить насущные бытовые вопросы и поздравляет их с праздником.