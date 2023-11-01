«Единая Россия» поддержит участников СВО и их семьи в День народного единства

Posted 1 ноября, 11:33
Published 1 ноября, 11:33
Modified 1 ноября, 11:39
Updated 1 ноября, 11:39
В штабах общественной поддержки «Единой России», которые открыты в 28 регионах, началась акция «Россия — единая семья». Ее участники собирают наборы с подарками местного производства, которые потом передадут нуждающимся семьям участников СВО в разные регионы. Кроме того, активисты партии ЕР на площадках штабов проведут кинопросмотры, этнопоказы, запланированы Фестиваль культуры народов России и фотовыставки, демонстрирующие достижения в регионах и стране за последние годы, передает rostovgazeta.ru.
В Московской области организуют кулинарные мастер-классы, на которых приготовят блюда для раненых бойцов и детей из центров соцподдержки.
В Иванове пройдет второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти бойцов спецоперации. В турнире по карате будут участвовать 300 детей из 11 регионов. Спортивные состязания, фестивали ГТО и массовые зарядки также пройдут в ДНР, КБР, Башкирии, Тамбовской и Липецкой областях.
В Анапе состоятся молодежный фестиваль «Дружба народов» и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Краснодарские активисты «Единой России» отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят раненых бойцов в военном госпитале.
Тульские активисты ЕР приедут в Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Вместе с местными молодогвардейцами они передадут школе искусств № 3 мольберты и краски. Также волонтеры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги.
Как сообщает сайт партии ER.RU, патриотические флешмобы пройдут в Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в ДНР. В Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке пройдут автопробеги.
«В наши дни понятие „народное единство“ приобретает особое значение. Россия противостоит мощным враждебным силам, и подлинное народное единство в этой борьбе необходимо нам для достижения победы над врагом. Поэтому на первый план для всех нас выходит всемерная поддержка наших бойцов, выполняющих задачи в ходе СВО, и их семей. Во многих муниципалитетах Пермского края актив партии накануне Дня народного единства помогает таким семьям решить насущные бытовые вопросы и поздравляет их с праздником.
Дворцы культуры, участвующие в партпроекте «Культура малой родины», проводят для жителей праздники и концерты, тематические выставки и другие мероприятия. В Губахинском округе единороссы организуют межмуниципальный фестиваль национальных культур «Солнце Губахи». В программе: конкурс чтецов патриотической поэзии, кулинарные мастер-классы, концерт песенно-танцевальных коллективов, ярмарка декоративно-прикладного творчества, встреча киноклуба и др.
И конечно, мы проводим наши традиционные акции в честь праздника. Активисты партии организуют пикеты в оживлённых местах городов и сёл, на которых поздравят жителей края с праздником и раздадут ленточки с российским триколором», — прокомментировал Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.