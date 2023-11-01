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Posted 1 ноября, 06:04

Published 1 ноября, 06:04

Modified 1 ноября, 06:06

Updated 1 ноября, 06:06

Филиал «Азот» улучшает качество выпускаемого карбамида

Филиал «Азот» улучшает качество выпускаемого карбамида

1 ноября 2023, 06:04
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»
Для предприятия важно постоянно улучшать качество производимой продукции.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ начато применение новой поверхностной антислеживающей добавки для обработки карбамида — ВРКС-290, ее использование повысит качество выпускаемой продукции.

Добавка представляет собой раствор из воды и поверхностно-активных анионных веществ (АПАВ). Специалисты лаборатории комплексного анализа филиала «Азот» провели опытно-промышленные испытания по обработке карбамида добавкой ВРКС-290, по результатам которых было получено положительное заключение о рассыпчатости карбамида, упакованного в МКР.

Ольга Миллер, заместитель директора по качеству филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Обновленный карбамид уже отправлен потребителям. Первые отзывы получили — они положительные. Для «Азота» важно постоянно улучшать качество выпускаемой продукции. Именно поэтому мы всегда прислушиваемся к мнению клиентов и ведем с ними диалог.
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