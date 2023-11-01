Филиал «Азот» улучшает качество выпускаемого карбамида

Добавка представляет собой раствор из воды и поверхностно-активных анионных веществ (АПАВ). Специалисты лаборатории комплексного анализа филиала «Азот» провели опытно-промышленные испытания по обработке карбамида добавкой ВРКС-290, по результатам которых было получено положительное заключение о рассыпчатости карбамида, упакованного в МКР.