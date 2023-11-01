«Газпром нефть» и власти Пермского края расширяют сотрудничество

Напомним, правительство Прикамья и «Газпром нефть» активно развивают двустороннее сотрудничество. В регионе представлена сеть АЗС «Газпромнефть», ежегодно в транспортной инфраструктуре используют более 50 тыс. тонн битумных материалов. Кроме того, с этого года в Пермском крае появилось совместное дорожно-строительное предприятие для работ на проектах федерального и регионального значения.