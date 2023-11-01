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Posted 1 ноября, 12:48

Published 1 ноября, 12:48

Modified 1 ноября, 12:50

Updated 1 ноября, 12:50

«Газпром нефть» и власти Пермского края расширяют сотрудничество

«Газпром нефть» и власти Пермского края расширяют сотрудничество

1 ноября 2023, 12:48
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
Компания станет поставщиком масел для предприятий региона.

«Газпром нефть» и правительство Пермского края в ходе Петербургского международного газового форума заключили соглашение о поставках высокотехнологичных смазочных материалов в регион. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соответствующий документ.

По соглашению, «Газпром нефть» станет поставщиком автомобильных и специализированных масел на предприятия основных секторов экономики Пермского края — металлургии, машиностроения, энергетики, транспортной сферы, добывающей и химической промышленности. Всего в ассортимент включат более 1 тыс. наименований продукции. Также компания будет привозить в регион индустриальные масла для различного технологического оборудования.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области импортозамещения смазочных материалов позволит нашим промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки продукции на региональный рынок по конкурентоспособной цене, что, в свою очередь, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность.

Помимо этого, оператор соглашения — «Газпромнефть — смазочные материалы» — представит промышленным и транспортным предприятиям сервис предиктивной диагностики G-Lab. Уникальная цифровая система с помощью технологий искусственного интеллекта проводит анализ состава используемого масла и дает рекомендации о необходимости сервисного обслуживания. Сервис позволит продлить срок службы техники и увеличить межремонтный период работы оборудования.

Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»:

— Новое соглашение с Правительством Пермского края расширяет партнерство компании и региона. Вместе мы уже развиваем дорожно-транспортную инфраструктуру — реализуем проекты строительства автомобильных дорог с применением битумных материалов «Газпром нефти». Теперь мы готовы предложить предприятиям Пермского края российские масла с эффективными индивидуальными рецептурами — как для транспортных предприятий, так и для промышленного сектора региона.

Напомним, правительство Прикамья и «Газпром нефть» активно развивают двустороннее сотрудничество. В регионе представлена сеть АЗС «Газпромнефть», ежегодно в транспортной инфраструктуре используют более 50 тыс. тонн битумных материалов. Кроме того, с этого года в Пермском крае появилось совместное дорожно-строительное предприятие для работ на проектах федерального и регионального значения.

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