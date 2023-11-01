Легендарные деревья и кусты Перми возьмут под особую охрану

Posted 1 ноября, 08:53
Published 1 ноября, 08:53
Modified 1 ноября, 08:55
Updated 1 ноября, 08:55
В Перми появятся особо охраняемые деревья и кусты. Такой статус могут получить зеленые насаждения, которые имеют культурную, историческую и природную ценность, а также с которыми связаны легенды и предания, сообщает мэрия.
Для присвоения охранного статуса будет создана специальная комиссия, члены которой будут рассматривать предложения в отношении особо важных деревьев и кустарников и включать такие растения в реестр. В состав комиссии войдут представители Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми, департамента дорог и благоустройства администрации Перми и другие.
Охранный статус будет присваиваться зеленым насаждениям, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. Также в случае, если дерево является старовозрастным или имеет отношение к конкретному историческому лицу или произрастает в знаковом месте Перми, являясь его украшением. А также если с зеленым насаждением связаны исторические события, предания или легенды.
С инициативой присвоить дереву или кустарнику охранный статус может любой житель Перми. Для этого необходимо направить предложение в адрес управления по экологии и природопользованию по адресу: улица Советская, 22. Члены комиссии рассмотрят предложение и примут решение.