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Posted 1 ноября, 08:53

Published 1 ноября, 08:53

Modified 1 ноября, 08:55

Updated 1 ноября, 08:55

Легендарные деревья и кусты Перми возьмут под особую охрану

Легендарные деревья и кусты Перми возьмут под особую охрану

1 ноября 2023, 08:53
Фото: Midjourney
В городе создадут комиссию по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений.

В Перми появятся особо охраняемые деревья и кусты. Такой статус могут получить зеленые насаждения, которые имеют культурную, историческую и природную ценность, а также с которыми связаны легенды и предания, сообщает мэрия.

Для присвоения охранного статуса будет создана специальная комиссия, члены которой будут рассматривать предложения в отношении особо важных деревьев и кустарников и включать такие растения в реестр. В состав комиссии войдут представители Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова, Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми, департамента дорог и благоустройства администрации Перми и другие.

Охранный статус будет присваиваться зеленым насаждениям, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. Также в случае, если дерево является старовозрастным или имеет отношение к конкретному историческому лицу или произрастает в знаковом месте Перми, являясь его украшением. А также если с зеленым насаждением связаны исторические события, предания или легенды.

С инициативой присвоить дереву или кустарнику охранный статус может любой житель Перми. Для этого необходимо направить предложение в адрес управления по экологии и природопользованию по адресу: улица Советская, 22. Члены комиссии рассмотрят предложение и примут решение.

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#Пермь#Экология#Деревья#Высадка деревьев#Деревья в перми
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