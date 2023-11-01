Легендарные деревья и кусты Перми возьмут под особую охрану

Охранный статус будет присваиваться зеленым насаждениям, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. Также в случае, если дерево является старовозрастным или имеет отношение к конкретному историческому лицу или произрастает в знаковом месте Перми, являясь его украшением. А также если с зеленым насаждением связаны исторические события, предания или легенды.