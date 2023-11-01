Мошенники шлют пермякам сообщения от имени первого заместителя мэра

Posted 1 ноября, 10:22
Published 1 ноября, 10:22
Modified 1 ноября, 10:23
Updated 1 ноября, 10:23
Пермякам в Telegram начали поступать сообщения от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. На уловку мошенников отреагировали в пресс-службе мэрии.
«Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Ольге Николаевне. — отмечают в администрации. — Будьте внимательны, проверяйте всю информацию».
В конце октября Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило о рассылке фейковых сообщений от имени главы минтербеза Виктора Батмазова. В сообщениях указывается, что сотрудник министерства должен связаться с получателем.
Ведомство подчеркнуло, что «у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“, а также информация от его имени размещается на официальных аккаунтах министерства территориальной безопасности Пермского края в Telegram, „ВКонтакте, Одноклассниках“ и на сайте министерства».