Мошенники шлют пермякам сообщения от имени первого заместителя мэра

Ведомство подчеркнуло, что «у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“, а также информация от его имени размещается на официальных аккаунтах министерства территориальной безопасности Пермского края в Telegram, „ВКонтакте, Одноклассниках“ и на сайте министерства».