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Posted 1 ноября, 10:22

Published 1 ноября, 10:22

Modified 1 ноября, 10:23

Updated 1 ноября, 10:23

Мошенники шлют пермякам сообщения от имени первого заместителя мэра

Мошенники шлют пермякам сообщения от имени первого заместителя мэра

1 ноября 2023, 10:22
Фото: Midjourney
В администрации Перми предупреждают об обмане.

Пермякам в Telegram начали поступать сообщения от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. На уловку мошенников отреагировали в пресс-службе мэрии.

«Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Ольге Николаевне. — отмечают в администрации. — Будьте внимательны, проверяйте всю информацию».

В конце октября Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило о рассылке фейковых сообщений от имени главы минтербеза Виктора Батмазова. В сообщениях указывается, что сотрудник министерства должен связаться с получателем.

Ведомство подчеркнуло, что «у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“, а также информация от его имени размещается на официальных аккаунтах министерства территориальной безопасности Пермского края в Telegram, „ВКонтакте, Одноклассниках“ и на сайте министерства».

#Происшествия#Общество#Мошенники
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