На двух федеральных трассах в Прикамье на эту ночь ограничивают движение грузовиков

Posted 1 ноября, 14:07
Published 1 ноября, 14:07
Modified 2 ноября, 02:13
Updated 2 ноября, 02:13
На двух федеральных трассах в Пермском крае с 19:00 1 ноября до 7:00 2 ноября запрещено движение грузовых автомобилей. Об этом сообщают в краевом ГИБДД.
Речь идет о участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:
Ограничение вводится в связи с обильным снегопадом и связано с обеспечением безопасности дорожного движения.
Остальных водителей в ГИБДД просят обязательно соблюдать безопасный скоростной режим.