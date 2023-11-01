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Posted 1 ноября, 14:07

Published 1 ноября, 14:07

Modified 2 ноября, 02:13

Updated 2 ноября, 02:13

На двух федеральных трассах в Прикамье на эту ночь ограничивают движение грузовиков

На двух федеральных трассах в Прикамье на эту ночь ограничивают движение грузовиков

1 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Связано это с обильным снегопадом в Пермском крае.

На двух федеральных трассах в Пермском крае с 19:00 1 ноября до 7:00 2 ноября запрещено движение грузовых автомобилей. Об этом сообщают в краевом ГИБДД.

Речь идет о участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

  • М-7 «Волга», участок 339 км — 506 км
  • Р-242 Пермь — Екатеринбург, участок 9 км — 160 км.

Ограничение вводится в связи с обильным снегопадом и связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Остальных водителей в ГИБДД просят обязательно соблюдать безопасный скоростной режим.

  • Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
  • В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно — транспортное происшествие.
  • Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.
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#Общество#Погода#Перекрытие дорог
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