На одном из кузбасских предприятий погиб рабочий

В ночь на 29 октября 41-летний слесарь по ремонту оборудования находился в железнодорожном вагоне во время погрузки угля. Мужчину придавило угольной массой, и он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на следственный комитет по региону. Прокуратура держит на контроле ход расследования, которое организовал СК.