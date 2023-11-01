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Posted 1 ноября, 08:56

Published 1 ноября, 08:56

Modified 1 ноября, 08:58

Updated 1 ноября, 08:58

На одном из кузбасских предприятий погиб рабочий

На одном из кузбасских предприятий погиб рабочий

1 ноября 2023, 08:56
Фото: пресс-служба следственного комитета по Кузбассу
Правоохранительные органы расследуют инцидент.

В Кемеровской области произошел смертельный несчастный случай на угольном предприятии.

В ночь на 29 октября 41-летний слесарь по ремонту оборудования находился в железнодорожном вагоне во время погрузки угля. Мужчину придавило угольной массой, и он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на следственный комитет по региону. Прокуратура держит на контроле ход расследования, которое организовал СК.

#Происшествия
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